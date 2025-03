Primo Appuntamento, single e andamento coppie del 18 marzo: Beatrice cena con Giulia

Flavio Montrucchio, martedì 18 marzo, conduce una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è proposto su Real Time dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 18 marzo, il 36enne Stefano con Biancamaria

A Primo Appuntamento del 18 marzo arriva Stefano. Ha 36 anni ed è originario di un piccolo paese in provincia di Brescia. Nella vita lavora come consulente commerciale. Confessa: “Se una persona è alla ricerca della tranquillità, non sono il fidanzato ideale. Voglio una donna che mi stimoli e tiri fuori il meglio di me. Sono reduce da una relazione molto lunga“. Ha studiato al seminario, in quanto aveva l’obiettivo di diventare prete.

Cena con Biancamaria. Ha 34 anni, è di Brescia ed è una insegnante. Si definisce “iperattiva”, in quanto si occupa sempre di tantissime cose, ed ammette: “Sono single perché sono esuberante e tento a selezionare un po’ troppo le persone“.

Beatrice con Giulia

Nella puntata di martedì 18 marzo di Primo Appuntamento c’è Beatrice. Ha 25 anni, è nata a Bucarest ma da quando è piccola vive nel nostro paese, a Milano. Lavora come animatrice nei locali dove si svolgono le serate. Si ritiene “romantica, passionale e stravagante”. È bisessuale ed ha il desiderio di conoscere una donna.

Ed è proprio quello che accade. Beatrice, infatti, passa la serata con Giulia, 21enne della provincia di Milano. Lavora come portalettere e sin da piccola ha la passione per il calcio. Confessa: “Tante volte, in passato, mi sono piaciute più le donne eterosessuali. Sono un animale notturno, mi piace uscire ed andare nelle discoteche“.

Le porte di Primo Appuntamento del 18 marzo si aprono per il 30enne Marco. È di Torino e tre anni fa ha cambiato vita: si è licenziato, rinunciando al posto fisso, per inseguire le sue passioni. Oggi fa il divulgatore nel campo del settore finanziario. Incontra Federica, 25enne di Novara, dove fa la sarta e la modellista freelance. Cerca una persona “carismatica” ed “indipendente”.

Primo Appuntamento 18 marzo, Sara con Andrea

Infine, a Primo Appuntamento del 18 marzo ci sono Sara ed Andrea. La prima ha 53 anni, è di Pavia e ha due vite: di giorno fa l’impiegata in uno studio di commercialisti, la sera invece fa l’istruttrice in palestra. Svela: “In passato ho sofferto molto, ma sono disposta ancora a mettermi in gioco“. Il secondo ha 55 anni, è un ingegnere edile e vive in Emilia Romagna, nella provincia di Modena. Anche lui è una persona sportiva, avendo da anni la passione per il pugilato.