Lunedì 24 marzo debutta, su Rai 2, il talk Obbligo o verità. La trasmissione, novità dei palinsesti della seconda rete della TV di Stato, è visibile dalle 21:20 circa.

Obbligo o verità, conduce Alessia Marcuzzi

Obbligo o verità è una produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time. Essa ha lavorato alla realizzazione del programma in collaborazione con la Fremantle.

Il format non è originale italiano. Obbligo o verità, infatti, è l’adattamento nostrano di Action ou Vérité, che ha debuttato, ottenendo grande successo di ascolti e critica, in Francia.

Ogni puntata è proposta, oltre che in televisione, in streaming ed on demand su Rai Play. Al timone dello show c’è Alessia Marcuzzi, per la prima volta alla conduzione di un talk show e che torna in onda dopo aver guidato, con Carlo Conti, la finale del Festival di Sanremo. La regia è di Cristiano D’Alisera.

Come funziona il format

Giochi, confessioni e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti principali di Obbligo o verità, che in ogni appuntamento accoglie, in studio, numerosi ospiti vip, che si confrontano fra loro in numerose manche.

Quella principale è la cosiddetta Obbligo o verità, in cui uno dei partecipanti, scelto in modo casuale, è chiamato a rispondere con estrema sincerità a una domanda scomoda. Se rifiuta o risponde in modo non veritiero, il concorrente deve cimentarsi in una prova divertente e surreale, fatta su misura per il malcapitato.

Fra i momenti più attesi delle puntate, poi, c’è il Solo Tu. In tale spazio, l’ospite selezionato deve affrontare una raffica di domande e obblighi personalizzati, mediante i quali rivela aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.

Obbligo o verità, gli ospiti della prima puntata

Sono numerosi gli ospiti attesi durante la prima puntata di Obbligo o verità. In primis arriva la conduttrice Geppi Cucciari, in onda tutti i giovedì su Rai 3 con lo show Splendida Cornice, nonché co-conduttrice della penultima serata del Festival di Sanremo. Spazio alla giornalista e storica giudice di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli.

Proprio dal talent di Rai 1 arriva Anna Lou Castoldi, accompagnata dalla mamma ed attrice Asia Argento. Nell’elenco degli ospiti spicca il giornalista Salvo Sottile, fino a poche settimane fa al timone sulla terza rete della TV di Stato del programma di approfondimento FarWest. Presenti la cantante Paola Iezzi e l’attore di film hard Max Felicitas, molto seguito sui social. Coinvolto, poi, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Attese, infine, le incursioni comiche di Herbert Ballerina.