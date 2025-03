Stasera in tv martedì 25 marzo 2025. Su Rai3, il programma con Francesca Fialdini, Le Ragazze. Su Italia 1, il varietà Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv martedì 25 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi: il primo s’intitola, “Penicillium Brevicaule”. Morgane (Audrey Fleurot) indaga sull’omicidio di uno scrittore 85enne, autore di romanzi gialli, trovato morto in una stanza segreta della sua abitazione. La principale sospettata è una donna che Morgane ha conosciuto in carcere. A seguire, il secondo episodio, “Cavallo di Troia”. Tristan Delvallèe, gestore di distributori automatici, è stato ucciso. L’indagine di Morgane e della squadra s’incrocia con quella di Karadec, che si occupa della parte finanziaria del caso.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Alla fine dell’odierna partita di “Affari tuoi”, Stefano De Martino si sposta su Rai2 per l’ottava puntata stagionale del goliardico show lanciato in Italia da Amadeus nel 2015. La regola, per tutti gli ospiti, è sempre una sola: divertirsi in tutti i giochi. Concorrenti fissi, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Le Ragazze. Tra le ragazze presentate da Francesca Fialdini nell’ultima puntata c’è la giudice Paola Di Nicola, nata nel 1966. Ha fatto scuola la sua sentenza sul processo delle baby squillo a Roma, che ha disposto per l’imputato, a titolo di risarcimento, l’acquisto di 30 libri sulla storia e il pensiero delle donne.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. L’avanzata dell’esercito russo in territorio ucraino sembra inarrestabile. E mentre l’Unione Europea si prepara ad un riarmo da 800 miliardi, il Presidente americano Donald Trump continua a spingere per un accordo tra i due contendenti. Se ne parla anche stasera nel talk di Bianca Berlinguer.

Su Italia 1, alle 21.20, il varietà Le Iene Show. Anche nella serata del martedì, quella più spensierata e aperta allo spettacolo, Veronica Gentili presenta inchieste su temi drammatici e tragici come, per esempio, la morte di tre ragazzi trascinati via dal fiume Natisone lo scorso maggio. Ne ha parlato Roberta Rei nella puntata dell’11 marzo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Tra i temi più dibattuti ci sono le tensioni fra Europa e Stati Uniti oltre agli investimenti militari con il loro impatto sui conti pubblici nazionali. Ad occuparsene anche il talk di Giovanni Floris che potrebbe riparlarne questa sera.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Debutta il reality con Carlo Cracco e sei attori famosi alle prese con cene da preparare in compagnia. Nella prima delle due puntate di oggi lo chef stellato e Fabio De Luigi navigano tra i sapori del Po, nella seconda è protagonista Luciana Littizzetto.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Tra i concorrenti della nuova puntata condotta da Flavio Montrucchio c’è la 51enne Libuse, originaria di Praga e molto riservata. Sarà Gianluca, 47 anni, maestro di tennis toscano, la persona che riuscirà a conquistare il suo cuore?

I film di questa sera martedì 25 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Cédric Jimenez, November – I 5 giorni dopo il Bataclan, con Jean Dujardin. Fred, investigatore della divisione antiterrorismo, viene incaricato di battere a tappeto la Francia per rintracciare i responsabili degli attentati del novembre 2015 al Bataclan.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Sicilian Ghost Story, con Julia Jedlikowska. Il tredicenne Giuseppe scompare misteriosamente nel bosco. Luna, una sua compagna di classe che ha una cotta per lui, farà di tutto per ritrovarlo, anche discendere nel mondo oscuro che lo ha inghiottito.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1982, di Sydney Pollack, Tootsie, con Dustin Hoffman, Jessica Lange. Michael, attore dal carattere difficile, non trova scritture. Così si traveste da donna e riesce ad ottenere una parte in una soap televisiva. Avrà un incredibile successo, ma…

Su Canale 5, alle 21.20, il film sentimentale del 2022, di D.J. Caruso, Redeeming love – Riscatto d’amore, con Abigail Cowen, Tom Lewis. Negli Anni 50 dell’Ottocento, durante la corsa all’oro in California, nasce l’amore tra Angel (Abigail Cowen), prostituta in un saloon della città di Pair-A-Dice, e Michael (Tom Lewis), un giovane fattore che vuole sposarla. La ragazza, che ha un passato pieno di segreti, accetta con riluttanza.

Su Nove, alle 21.30, il film d’azione del 2018, di Donovan Marsh, Hunter Killer – Caccia negli abissi, con Gerard Butler. Il sottomarino Tampa Bay della Marina americana è disperso in acque russe. Il capitano Joe Glass farà di tutto per recuperarlo, cercando di evitare un conflitto mondiale.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille day – Il colpo del secolo, con Richard Madden. Parigi: Michael ruba una borsa, ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode uccidendo 4 persone, lui si allea con l’agente della Cia Sean per scovare i terroristi.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1954, di André De Toth, L’assedio di fuoco, con Randolph Scott, Wayne Morris. Larry Delong viene sospettato ingiustamente di essere d’accordo con una banda di malviventi che ha rapinato la corriera. L’uomo farà di tutto per riscattarsi.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 1998, di Nora Ephron, C’è post@ per te, con Meg Ryan, Tom Hanks, Greg Kinnear. Kathleen ha una piccola libreria per bambini, Joe è il proprietario di un’importante catena di bookstore. I due si detestano, ma senza saperlo diventano amici su una chat.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, Fantozzi, con Liù Bosisio, Paolo Villaggio. Le tragicomiche avventure del ragioniere Ugo Fantozzi, che conduce un’esistenza deprimente, diviso com’è tra un ambiente familiare squallido e una vita professionale costellata di umiliazioni.

Stasera in tv martedì 25 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2021, di John Swab, Ida Red, con Melissa Leo. Ida Red, matriarca di un clan criminale gravemente malata, sta scontando una pena per rapina a mano armata. Dalla prigione affida a suo figlio Wyatt un ultimo colpo. Il ragazzo, però, è sotto il controllo dell’FBI.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Savi Gavison, Era mio figlio, con Richard Gere. Daniel, ricco sessantenne, incontra una sua ex che gli rivela di aver avuto un figlio da lui vent’anni prima e che questi è morto in un incidente stradale. Sconvolto, cerca di scoprire i dettagli della vita del figlio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 1995, di Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido, con Mel Gibson, Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, Hugo Weaving. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, la giovane Evey si allea con “V” un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.