Martedì 25 marzo, Italia 1 manda in onda l’ultima puntata de Le Iene Show. Il format, ideato da Davide Parenti e visibile in diretta, prende il via alle 21:20 circa.

Le Iene Show 25 marzo, 48 ore con Shiva

Al timone de Le Iene Show torna la solita Veronica Gentili, fresca della nomina a presentatrice de L’Isola dei Famosi. Al suo fianco, come sempre, può contare sul sostegno di Max Angioni. Per degli sketch comici e dei monologhi irriverenti tornano, come al solito, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. La puntata, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.

Nel corso de Le Iene di oggi, l’inviato Nicolò De Devitiis ha passato 48 ore con Shiva. Le telecamere del Biscione hanno passato, con il rapper, le prime ore di libertà, dopo che il tribunale, negli scorsi giorni, gli ha ridotto la pena e revocato gli arresti domiciliari. Shiva, lo scorso luglio, ha ricevuto una condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione.

Le riflessioni sul percorso artistico e personale del rapper

De Devitiis e Shiva, a Le Iene Show del 25 marzo, discutono del percorso artistico e personale del rapper, degli errori e dei suoi sogni per il futuro. Insieme, inoltre, tornano sul luogo in cui è avvenuto il reato che ha portato alla condanna. Si tratta del piazzale davanti al suo studio di registrazione dove, rispondendo a un agguato, aveva sparato contro due membri di una gang rivale.

Inoltre, durante Le Iene di oggi, la iena affianca l’artista mentre fa alcune delle azioni che più gli sono mancate nel periodo di detenzione, come recarsi al cinema e cantare dal vivo, di fronte al suo pubblico.

Le Iene Show 25 marzo, Alice Martinelli a Reggio Calabria

Durante Le Iene Show del 25 marzo, Alice Martinelli raggiunge Reggio Calabria. Pochi giorni fa, in città è arrivata la sentenza sul caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minorenni. I giudici hanno deciso di eseguire sei condanne e cinque assoluzioni. I genitori di una delle vittime, per la prima volta senza alcun filtro, decidono di raccontare le difficoltà che hanno dovuto affrontare.

Infine, anche questa settimana, torna il contest Questa La So. Si tratta di un format che mira a coinvolgere il pubblico a casa, che è chiamato a rispondere, online e registrandosi al sito Mediaset Infinity, ad alcuni quesiti. In palio, per ogni sessione di gioco, ci sono 1000 euro in gettoni d’oro.