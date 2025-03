Per anni ha rappresentato un problema ma, da qualche settimana a questa parte, c’è stata una importante inversione di tendenza. Stiamo parlando dei dati degli ascolti di Rai 2, che stanno avendo una tendenza alla crescita, trainati, almeno nel daytime, dagli strepitosi risultati di Ore 14.

Rai 2 dati ascolti, il successo di Milo Infante

L’avventura di Ore 14, programma di cronaca ed attualità guidato da Milo Infante, è iniziata nel mese di ottobre 2020. Nel primo periodo, il format ha faticato dal punto di vista Auditel, ma con il passare delle edizioni (quella attualmente in programmazione è la quinta) si è saputo imporre come uno dei più autorevoli nel campo della cronaca.

La formula del programma è tanto semplice, quando efficace. Milo Infante, con l’ausilio di alcuni inviati, si concentra, in ogni puntata, su alcuni casi di cronaca, che vengono poi analizzati dagli ospiti ed esperti presenti in studio. E il pubblico, come detto, apprezza. Negli ultimi tempi, infatti, le puntate, in onda fino alle 15:30 circa, hanno convinto in più di una occasione oltre un milione di persone, arrivando a toccare addirittura l’11% di share. Un dato eccezionale, considerando anche la forte contro-programmmazione, fra La Volta Buona su Rai 1 e l’accoppiata soap opera-Uomini e Donne su Canale 5.

I record di Stefano De Martino

Gli ottimi ascolti di Ore 14 si trasformano in un ottimo traino anche per BellaMa di Pierluigi Diaco, arrivato a toccare l’8% di share. Ma la rinascita di Rai 2 passa anche per il prime time. In attesa del ritorno di Belve, da tempo uno dei format più forti dell’intera programmazione della seconda rete della TV di Stato, i vertici Rai possono gioire per i risultati di Stasera tutto è possibile. Il programma di Stefano De Martino sta ottenendo dati Auditel da record: l’appuntamento del 18 marzo scorso ha toccato il 16%, permettendo a Rai 2 di battere le ammiraglia.

Rai 2 dati ascolti, vi sono ancora delle criticità

Altro programma che ha fatto molto bene dal punto di vista degli ascolti è 99 da battere. Il game show di Max Giusti, novità assoluta dei palinsesti, ha chiuso con una media del 6,7% di share, con l’ultimo appuntamento che è arrivato alla soglia dell’8,10%. Bene, poi, la nuova edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, che sfruttando anche la scia del Festival di Sanremo ha chiuso con una media superiore al 10%.

Senza dubbio è in atto un’inversione di tendenza negli ascolti di Rai 2, che finalmente sembra aver trovato una strada da seguire ed una propria identità. Tuttavia, non mancano ancora delle criticità, su tutte lo spazio del TG2 Post, che oscilla fra il 2 e il 3% di share, non concedendo alcun traino alla prima serata.