Primo Appuntamento torna, con una nuova puntata, martedì 25 marzo. Il programma è proposto su Real Time, dalle ore 21:20 circa. Al timone c’è Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 25 marzo, Patrick con Caterina

A Primo Appuntamento del 25 marzo arriva Patrick, 36enne di Fabriano. Lavora sia come ingegnere che come modello: “A 19 anni sono arrivato in finale a Mister Italia, amo lo sport e viaggiare, sono riuscito a soddisfare tutti i sogni che mi ero prefissato di raggiungere“. Cerca una donna che sia “un po’ mamma, un po’ complice e un po’ migliore amica“. Si definisce “una persona romantica“.

Passa la serata con Caterina, 33enne originaria di Arezzo. Nella vita si occupa di orientamento al lavoro e ha la passione per i viaggi e la musica country. Ammette: “Io credo nell’amore, altrimenti che ci sto a fare qui? Spero di conoscere un uomo moro, con gli occhi chiari e, soprattutto, più alto di me“.

Libuse e Gianluca

Durante Primo Appuntamento del 25 marzo c’è Libuse, 51enne della Repubblica Ceca che vive a Grosseto. Fa l’agente di commercio e la pittrice. Ha due personalità: “C’è la parte sognatrice, che spera di costruire una famiglia, e quella più ironica e critica“. Da oltre tre anni è single e ha un sogno: trasferirsi a Firenze e lavorare come guida turistica. Incontra, nel ristorante, il 47enne Gianluca, di Pistoia. Si occupa del benessere delle persone, insegnando pilates, tennis e ginnastica posturale. Ha una figlia di 10 anni e spera di conoscere una donna “indipendente” e “capace di dare delle certezze”.

In seguito, le porte del locale di Primo Appuntamento si aprono per Carmen. Ha 59 anni, è di Monza e lavora in una società di pubblicità. Afferma: “Sono frizzante, sono soprano in un coro e ho la passione per le moto. Sono vedova, mi manca potermi abbandonare nelle braccia del mio compagno“. Cena con Giuseppe, 66enne. Vive a Como anche se è pugliese, è pensionato e si gode la passione per i motori. Fa “l’attore improvvisato” e confessa: “Mi dicono che sono simpatico e di compagnia“.

Primo Appuntamento 25 marzo, i due Christian a confronto

A Primo Appuntamento del 25 marzo c’è Christian. Ha 32 anni, è di Rimini e lavora nella logistica, dopo anni impiegati nel ruolo di barman. Cerca un uomo che possa essergli anche amico e di cui si possa fidare. Cena con l’omonimo Christian, 48enne di Pesato. Lavora come naturopata ed iridologo, pratica basata sull’osservazione dell’iride. Inoltre, fa l’apicoltore. Si definisce “cinico” e disilluso sull’amore.