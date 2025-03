Rai 1, nelle prossime settimane, accoglie nei propri palinsesti il format Sognando Ballando. Come intuibile dal titolo, si tratta di uno show tratto da Ballando con le stelle.

Sognando Ballando, al timone Milly Carlucci

Al timone di Sognando Ballando è confermatissima Milly Carlucci, che dunque ha modo di celebrare il grande successo del talent di danza. L’ultima edizione, terminata con la vittoria della coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ha ottenuto dati di ascolti da record. Le dodici puntate del programma, in onda fra settembre e dicembre, hanno intrattenuto una media di 3,9 milioni di telespettatori, con una share di poco inferiore al 22%.

Inoltre, con Sognando Ballando, la padrona di casa ha l’occasione di festeggiare un importante traguardo per la sua creatura televisiva. Nell’attuale stagione televisiva, infatti, il programma ha compiuto 20 anni, avendo esordito, sempre nel prime time di Rai 1, nell’autunno del 2004.

Un contest a caccia dei nuovi maestri professionisti

Sognando Ballando, oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Il format ha la medesima location di Ballando con le stelle, essendo ambientato presso il Teatro delle Vittorie, a Roma. Al momento la Rai non ha confermato la data nella quale dovrebbe esordire lo show. Tuttavia, dovrebbe occupare la fascia oraria del prime time del venerdì.

Il programma, rispetto alla versione tradizionale, non ha dei concorrenti vip in gara, ma dei professionisti. L’obiettivo di Milly Carlucci, infatti, è quello di dar vita ad una gara di danza fra ballerini professionisti. Essi, in ogni appuntamento, si esibiscono supportati dai maestri e volti storici del programma. Tutti insieme danno vita ad una sfida, con tanto di votazioni e classifiche. Il partecipante vincitore entra, di diritto, nel cast dei professionisti durante la prossima edizione di Ballando con le stelle, programma confermatissimo dalla rete ammiraglia, che lo ripropone da settembre.

Sognando Ballando, confermati i giudici storici

Nel corso di Sognando Ballando tornano i giudici storici del format, a partire dalla presidente Carolyn Smith. C’è la giornalista Selvaggia Lucarelli. Con lei tornano anche Fabio Canini ed Ivan Zazzaroni. Durante lo show è confermata la partecipazione dello stilista Guillermo Mariotto. Quello di quest’ultimo è un ritorno tutt’altro che scontato, soprattutto dopo le polemiche che lo hanno coinvolto sul finire della passata edizione dello show.

Non è ancora confermata, invece, la partecipazione del resto del cast, ovvero Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.