La Rai ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese di The Unknow Fino all’ultimo bivio. Il game show andrà in onda prossimamente su Rai 2.

The Unknow Fino all’ultimo bivio, coppia inedita di conduttori

Le società che curano la realizzazione di The Unknow Fino all’ultimo bivio sono la Direzione Intrattenimento Prime Time e la Banijay Italia. Esse, per produrre il format, possono contare sulla collaborazione della Calabria Film Commission. Il coinvolgimento di tale fondazione fa presupporre che il programma sarà ambientato proprio in tale regione.

Il programma, novità assoluta dei palinsesti della seconda rete, sarà trasmesso in prima serata. Oltre che in televisione, sarà possibile fruire delle varie puntate anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. La TV di Stato ha deciso di affidare la conduzione del game show ad una coppia inedita, formata dalla cantante Elettra Lamborghini e da Gianluca Fubelli in arte Scintilla. Quest’ultimo è attualmente impegnato su Sky, essendo uno dei concorrenti di Pechino Express.

Una sfida fra vip e concorrenti non famosi

The Unknow Fino all’ultimo bivio si configurerà come una gara fra due compagini. La prima sarà composta da personaggi e volti celebri del mondo dello spettacolo. La seconda, invece, sarà animata da concorrenti non famosi.

I partecipanti dovranno affrontare un viaggio pieno di ostacoli ed imprevisti. Accompagnati dai conduttori, saranno costretti a fare i conti con sfide impegnative che testeranno la loro capacità di adattamento. Inoltre, saranno costretti a prendere decisioni imprevedibili. Dopo aver perso, oramai qualche anno fa, Pechino Express, Rai 2 torna a puntare su un format che, almeno sulla carta, promette di unire il concetto di viaggio con quello della gara.

The Unknow Fino all’ultimo bivio, chi sono i concorrenti

Per ciò che concerne i concorrenti non famosi, durante The Unknow Fino all’ultimo bivio ci saranno Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco. Sul loro conto non sono state rese note altre informazioni.

Per quanto riguarda i vip ci sarà, in primis, Soleil Sorge, habitué dei reality, avendo già gareggiato al Grande Fratello, a L’Isola dei Famosi e nel già citato Pechino Express. Spazio a Pino Strabioli, regista e conduttore, al timone del format Il Caffè. Nel cast del programma ci saranno l’ex calciatore Alessandro Matri e Costanza Caracciolo, in passato Velina e dal 2019 moglie di Christian Vieri. Infine, saranno coinvolte nel nuovo progetto televisivo la comica ed imitatrice Francesca Manzini e la conduttrice Emanuela Foliero.