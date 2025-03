Giovedì 27 marzo, Canale 5 manda in onda lo speciale Avanti un Altro By Night. Il game show, che da settimane presidia la fascia oraria del preserale, è trasmesso, nella giornata odierna, eccezionalmente in prima serata.

Avanti un Altro By Night, al timone i soliti Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Al timone di Avanti un Altro, anche nello speciale in prime time, è guidato dalla coppia che, da sempre, è al timone del quiz, ovvero quella composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il primo, come noto, è anche l’ideatore del format, che ha creato insieme a Stefano Santucci. Grande il successo che ha ottenuto la trasmissione, che ben presto, oltre che in Italia, è andato in onda in molti altri paesi del mondo. Fra gli altri, il programma è stato esportato in Spagna, in Albania, in Ungheria, in Brasile, in Cile, in Canada, in Turchia e in Vietnam.

Le società che hanno curato la realizzazione dello speciale sono la RTI e la Endemol Shine Italia.

Giocano gli ex concorrenti di Ciao Darwin

Durante Avanti un Altro By Night si cimentano nel gioco dei volti già noti al pubblico e, soprattutto, agli spettatori affezionati di Bonolis e Laurenti. I protagonisti, infatti, sono alcuni degli ex concorrenti più noti di Ciao Darwin.

Essi devono cimentarsi nelle varie domande del gioco, come sempre irriverenti ed imprevedibili. Al termine della sfida, il concorrente che è riuscito a mettere da parte il montepremi provvisorio più alto è il campione ed affronta il gioco finale. In esso, lo sfidante, per vincere, deve dare 21 risposte sbagliate.

Il jackpot finale parte da un minimo di 70 mila euro. L’eventuale vittoria sarà devoluta interamente in beneficenza al Ce.R.S., una Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Avanti un Altro By Night, in studio Maria De Filippi e Pintus

Durante Avanti un Altro By Night tornano i personaggi del salottino, capitanato da Miss Claudia. Con lei ci sono la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto e Brasil. Inoltre, sono confermati la Bonas e il Bonus, ovvero Laura Cremaschi e Daniel Nilsson.

Al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ad Avanti un Altro By Night, ci sono alcuni ospiti. In primis Maria De Filippi, volto di punta dell’intrattenimento Mediaset e impegnata tutte le settimana con il Serale di Amici. Inoltre, è dato spazio al comico Pintus, attualmente conduttore della quinta edizione di LOL.