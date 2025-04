Giovedì 3 aprile, Sky Uno manda in onda la quinta puntata di Pechino Express 2025. Il game show è proposto in diretta dalle ore 21:20 circa.

Pechino Express 2025 quinta puntata, l’edizione arriva al giro di boa

Con la puntata odierna, l’edizione di Pechino Express 2025 giunge al giro di boa. Il format, Sky Original realizzato dalla Banijay Italia, è guidato da Costantino Della Gherardesca, volto storico del programma. Al suo fianco c’è Fru, attore comico che ricopre il ruolo di inviato, spiegando le varie prove alle quali devono sottoporsi i concorrenti.

Continua, con l’appuntamento visibile oggi, l’avventura dei protagonisti in Thailandia. Stato, questo, nel quale il format è sbarcato la scorsa settimana. Stabili gli ascolti ottenuti sette giorni fa, con la trasmissione che ha tenuto compagnia a 461 mila telespettatori, con una share del 2,10%. Un dato, quest’ultimo, che si registra per la terza puntata consecutiva.

Da Sukhotai a Chiang Mai

Il nuovo appuntamento di Pechino Express costringe i partecipanti a percorrere 374 km. La partenza è situata a Sukhotai, nei pressi dei resti archeologici di quella che è la prima capitale del Paese. Da qui, le coppie, zaino in spalla e con una dotazione minima di un euro in valuta locale, devono raggiungere il villaggio Lampang, che conta poco più di 55 mila abitanti.

I protagonisti devono cercare di raggiungere tale luogo per primi, in quanto qui trovano il Libro Rosso, sempre molto importante per l’andamento della tappa. Infine, l’appuntamento di oggi giunge al termine presso Chiang Mai, antichissimo centro posto nel Nord del paese, fondato alla fine del 1200.

Pechino Express 2025 quinta puntata, l’imprevisto Elettra Lamborghini

Durante Pechino Express di oggi è dato il benvenuto ad Elettra Lamborghini. L’artista vagherà lungo le strade che devono percorrere i concorrenti e porterà con sé una vistosissima bandiera leopardata. I concorrenti devono cercare di evitarla: in caso contrario, ricevono dei malus.

Non cambia il funzionamento dello show. La coppia di concorrenti che giunge al traguardo per prima è la vincitrice della serata e ha il compito di scegliere chi eliminare fra i concorrenti arrivati ultimi o penultimi. La busta nera, infine, decreta se la tappa è eliminatoria o meno.

Di seguito l’elenco delle coppie al via durante la quarta puntata dello show:

Jury Chechi ed Antonio Rossi: i Medagliati;

Dolcenera e Gigi Campanile: i Complici;

Nathalie Guetta e Vito Bucci: i Cineasti;

Giulio Berruti e Nicolò Maltese: gli Estetici;

Jey e Checco Lillo: i Magici;

Samanta e Debora Togni: le Sorelle;

Ivana Mrazova e Giale De Donà: le Atlantiche.