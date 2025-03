Giovedì 27 marzo, Sky Uno manda in onda la quarta puntata di Pechino Express 2025. Il programma, Sky Original prodotto da Sky Studios con la Banijay Italia, è visibile dalle ore 21:25 circa.

Pechino Express 2025 quarta puntata, i conduttori e gli ascolti

La quarta puntata di Pechino Express 2025 è guidata, come sempre, da Costantino Della Gherardesca. Il conduttore ha il compito di accompagnare i concorrenti nei punti chiave del percorso, interrogandoli in merito ai momenti fondamentali della tappa. Al suo fianco, Della Gherardesca può fare affidamento su Fru. Il comico, per l’ennesima edizione consecutiva, ha il ruolo di inviato e deve spiegare agli sfidanti le prove alle quali devono sottoporsi.

La quarta tappa di Pechino Express è la prima ad essere ambientata fuori dalle Filippine. Il programma, in particolare, sbarca questa settimana in Thailandia. Ai nastri di partenza sono assenti I Primi Ballerini, ovvero Nicola Del Freo e Virna Toppi, eliminati la scorsa settimana.

Un percorso lungo 450 km

Il via alla gara, nella quarta puntata di Pechino Express, è situato a Khon Kaen. Si tratta di una delle città più grandi del paese. Da qui, i protagonisti devono percorrere più di 450 km, in direzione Khek Noi. Una località, quest’ultima, molto nota per i meravigliosi scenari che creano le tante colline qui presenti.

In tale area, gli sfidanti incontrano Costantino Della Gherardesca, che presidia il Libro Rosso. Le prime tre coppie che riescono a raggiungerlo si qualificano alla prova immunità. Al termine della manche, fra autostop e posti improvvisati per dormire, gli sfidanti procedono dritti verso Phitsanlulok. Si tratta di un centro che conta oltre 64 mila abitanti e che è situato a poco più di 300 km di distanza dalla capitale Bangkok.

Pechino Express 2025 quarta puntata, i concorrenti

Ai nastri di partenza della quarta puntata di Pechino Express 2025 ci sono le sette coppie di concorrenti rimaste ancora in gioco. Esse, come prevede il regolamento, devono affrontare la tappa (e le difficoltà conseguenti) avendo a loro disposizione una dotazione minima per la sopravvivenza e un euro al giorno a persona e in valuta locale.

Di seguito l’elenco delle coppie al via durante la quarta puntata dello show: