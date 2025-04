Nella notte fra sabato 5 e domenica 6 aprile torna, con l’edizione 2025, il programma Ciao Maschio. Il format, come di consueto, occupa la fascia oraria della seconda serata di Rai 1.

Ciao Maschio 2025, alla conduzione è confermata Nunzia De Girolamo

Al timone di Ciao Maschio 2025 è confermata Nunzia De Girolamo. Quest’ultima è la conduttrice dello show sin dal suo esordio, avvenuto nel 2021.

In ogni puntata, De Girolamo accoglie una serie di ospiti, tutti rigorosamente uomini, con i quali discute di vari temi. In primis, però, i protagonisti eseguono delle interviste singole con la padrona di casa. In seguito, si ritrovano tutti insieme e danno vita ad un talk incentrato su un specifico argomento.

Quello della prima puntata di Ciao Maschio 2025 è la sessualità. Partendo da una frase di Freud, la conduttrice prova a comprendere se la sessualità sia in grado di influenzare la conoscenza verso se stessi e se la dimensione affettiva condizioni quella sessuale. Infine, si proverà a comprendere se le nuove generazioni siano più o meno consapevoli e liberi in merito ai temi della sessualità.

Il cast fisso

Anche nell’edizione 2025 di Ciao Maschio, la conduttrice è affiancata, in studio, da una serie di ospiti fissi. Torna, in primis, la drag queen Maruska Starr. Al suo fianco è dato spazio a Giovanni Angiolini, medico chirurgo. La principale novità di quest’anno, invece, è la partecipazione, in tutti gli appuntamenti, di Francesco Procopio, attore comico.

Altra innovazione rispetto al passato è che nello studio è dato spazio, ogni settimana, alle esibizioni artistiche di vari personaggi provenienti dalla strada o dal mondo dei social. Per il debutto del 5 aprile è accolto il cantante Giacomo Voli, che affiancato dalla sua band intona l’inedito Ave Maria.

Ciao Maschio 2025, gli ospiti della prima puntata

Nel corso di Ciao Maschio di oggi è accolto, in qualità di ospite, l’attore e regista Rocco Papaleo. Attualmente è protagonista al cinema, essendo nel cast di attori sia di FolleMente che di U.S. Palmese.

In studio anche un volto molto noto al pubblico di Rai 1, ovvero il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni. Quest’ultimo, da tempo, è uno dei giudici di Ballando con le stelle e, da maggio, sarà nella giuria dello spin off Sognando Ballando.

Infine, sono raccolte le dichiarazioni di Piero Marrazzo, ex conduttore televisivo e politico. Da poco ha rilasciato il suo libro intitolato Storia senza eroi, nel quale racconta il ricatto che ha subito nel 2009 e che lo ha portato a rimettere il mandato da Presidente della Regione Lazio.