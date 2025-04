Lunedì 28 aprile, TV8 e Sky Uno mandano in onda una nuova puntata di GialappaShow. Si tratta dell’appuntamento inizialmente previsto per il 21 aprile scorso, poi saltato in segno di lutto per il decesso di Papa Francesco. Il programma parte alle 21:20 circa.

GialappaShow 28 aprile, la co-conduttrice è Matilde Gioli

Al timone di GialappaShow, come di consueto, c’è il Mago Forest. Quest’ultimo può contare sul sostegno della Gialappa’s Band, nella formazione a due composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Inoltre, come accade sin dal debutto del format, Forest è supportato, in ogni puntata, da una co-conduttrice, volto noto del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema e della musica. In tale ruolo, nella puntata odierna, c’è Matilde Gioli, interprete protagonista sia del grande che del piccolo schermo.

La società che cura la produzione della trasmissione è la Banijay Italia.

Le imitazioni e le rubriche

Al centro di GialappaShow del 28 aprile ci sono le gag comiche, le imitazioni e le parodie, realizzate dal folto cast dello show. Esso può vantare, in primis, Brenda Lodigiani, che porta in scena le sue personali interpretazioni di Marcella Bella e di Bruna dei Ricchi e Poveri. Inoltre, torna a prestare il volto a Miriam, irriverente addetta del dietro le quinte.

Il conduttore Max Giusti, invece, firma quelli che sono divenuti oramai due classici dello show. Stiamo parlando di Antonino Canavacciuolo, al centro di un improbabile MasterChef, e del finto Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico, nonché patron della squadra di calcio del Napoli. In scaletta, poi, i sempre molto amati commenti fuori campo firmati dalla Gialappa’s Band, che con il loro stile inconfondibile commentano alcune delle scene più irriverenti andate in onda nelle varie trasmissioni televisive italiane.

GialappaShow 28 aprile, gli ospiti

Sono numerosi, al GialappaShow del 28 aprile, gli ospiti che salgono sul palco nella serata. In primis c’è l’attore e regista Stefano Accorsi, protagonista nei principali cinema del nostro paese con la pellicola intitolata Una figlia, rilasciata il 24 aprile scorso.

In studio, per un interessante duetto insieme ai Neri per caso, arriva la cantautrice Joan Thiele. Quest’ultima ha partecipato in qualità di concorrente all’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato la hit Eco, contenuta nell’album Joanita, pubblicato a febbraio. Infine, è confermatissimo l’appuntamento con Sensualità a corte, saga con Madre e Joan Claude, interpretati da Simona Garbarino e Marcello Cesena. Con essi, nella puntata di oggi, c’è Elodie, già co-conduttrice della prima puntata dell’edizione attualmente in onda del programma.