Francesco Totti, Milly Carlucci e Teo Mammucari. Questi sono solo alcuni degli ospiti protagonisti in tv nei vari format in onda domenica 4 maggio.

Domenica 4 maggio ospiti tv, le interviste di Fabio Fazio

Domenica 4 maggio torna, alle 19:30 su NOVE, il format Che tempo che fa. Al timone dello show, in programmazione dopo due settimane di pausa, ci sono Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Nel corso della serata è dato spazio a Francesco Totti. L’ex attaccante, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è stato uno dei simboli del nostro calcio, nonché bandiera della Roma. Per il mondo della musica, invece, è in scaletta un faccia a faccia con Elodie. Spazio anche agli Skunk Anansie, che si esibiscono con il nuovo singolo Lost and Found. Partecipano allo show Roberto Saviano ed Ornella Vanoni, oltre a Roberto Burioni.

Nella seconda parte della serata torna il Tavolo, con gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. A loro si aggiungono Big Mama e Gabriele Corsi, alla vigilia della partenza per la Svizzera, dove dovranno raccontare per il nostro paese l’Eurovision Song Contest.

Le interviste di Mara Venier

Su Rai 1, dalle 14:00, inizia Domenica In con Mara Venier. In studio Teo Mammucari, per presentare il suo libro autobiografico dal titolo Dietro ogni profondo respiro. Attesa Milly Carlucci, alla vigilia del debutto con Sognando Ballando con le stelle, al via il prossimo venerdì, sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Francesco Baccini si esibisce in un medley con alcuni dei suoi successi, così come il tenore Vittorio Grigolo.

Il medico Matteo Bassetti parla del libro Essere medico, mentre l’attore e regista Edoardo Sylos Labini parla della seconda edizione di Inimitabili serie dedicata ad alcuni personaggi storici del nostro Paese.

Segue, domenica 4 maggio dalle 17:20 su Rai 1, lo show Da noi a ruota libera. La conduttrice Francesca Fialdini intervista Elisa Isoardi, conduttrice di Linea Verde Italia. In studio Anna Foglietta, al cinema con Storia di una notte, e Gigi e Ross, nuovi conduttori di Audiscion. Infine c’è Jacopo Corona, fondatore di una cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo di giovani con disabilità.

Domenica 4 maggio ospiti tv, le altre interviste domenicali

Sulle altre reti, domenica 4 maggio torna Citofonare Rai 2, in partenza con Simona Ventura e Paola Perego dalle 10:15 sulla seconda rete della TV di Stato. In studio Emanuel Caserio e Clara Danese, nel cast de Il Paradiso delle Signore. Coinvolta Barbara De Rossi, conduttrice ed autrice.

Sempre la mattina, ma su Rai 3, parte Timeline. Al timone c’è Marco Carrara, che guida il programma dalle 10:45. Per analizzare ciò che è accaduto nell’ultima settimana è presente il giornalista Ferruccio De Bortoli.