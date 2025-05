Domenica 4 maggio sono in programma due nuove puntate di Linea Verde e Melaverde. I due format sono proposti rispettivamente su Rai 1 dalle 12:20 circa e su Canale 5 dalle 11:50.

Linea Verde Melaverde 4 maggio, Rai 1 in Grecia

Le telecamere di Linea Verde, domenica 4 maggio, raggiungono la Grecia. In particolare, un focus è proposto sulla regione Calcidica, territorio ancora da scoprire, sia dal punto di vista naturalistico che storico. Qui, ad esempio, c’è il sito archeologico di Stagira, città che ha dato i natali ad Aristotele.

Peppone affronta un itinerario nel segno dell’agricoltura e dei prodotti enogastronomici. Fa visita in un forno a Polygros, capoluogo del distretto, per conoscere il prodotto simbolo del posto, cioè il pane. Con le signore Jota e Marianna prepara altre ricette tipiche, come la Melitzanosalata (insalata di melanzane) e i Dolmadakia (involtini di foglie di vite con riso e spezie). In un caseificio propone un focus sulla produzione dei formaggi, soprattutto quelli di capra.

I percorsi di Beshir e Granbassi

A Linea Verde del 4 maggio, il conduttore Livio Beshir è sul Monte Athos, in un viaggio esclusivo nella Repubblica Monastica e in particolare nell’antico Monastero di Vatopedi. Nei loro campi, grazie anche alla collaborazione con l’Università della Tuscia, si producono ottimi preparati fitoterapici.

Margherita Granbassi, invece, esplora luoghi naturali mozzafiato, come la spiaggia di Possidi. Il finale è nel segno della festa di primavera, nella piazza della piccola isola di Ammouliani.

Linea Verde Melaverde 4 maggio, la provincia di Verona

Su Canale 5, invece, Melaverde di domenica 4 maggio è in provincia di Verona. Qui, Ellen Hidding ammira il parco di Valeggio sul Mincio, un’oasi verde di 600.000 metri quadri verdi, che ospitano più di 1500 specie arboree diverse e più di 400.000 visitatori ogni anno. Per arrivare in tale luogo è possibile anche utilizzare la bicicletta, grazie ad una pista ciclabile di 45 km, che parte da Peschiera del Garda ed arriva fino a Mantova.

Vincenzo Venuto, poi, nel corso di Melaverde del 4 maggio è a Valle Pantani, conosciuta per essere una valle da pesca situata in provincia di Udine. Quando parliamo di valle da pesca intendiamo dei luoghi in cui l’uomo ha saputo sfruttare i movimenti naturali dell’acqua e il ciclo biologico dei pesci per creare un sistema di pesca sostenibile. Tale luogo, oltre ad essere fondamentale dal punto di vista economico, rappresenta un’oasi dal grande valore naturalistico, specialmente per le tante specie di uccelli migratori che in tale valle riescono a trovare un rifugio.