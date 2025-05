Sabato 24 maggio, su Rai 1, torna il tradizionale appuntamento di Con il Cuore Nel nome di Francesco, evento benefico che nel 2025 giunge alla 23esima edizione.

Con il Cuore Nel nome di Francesco 2025, conduce Carlo Conti

Con il Cuore Nel nome di Francesco 2025 prende il via, come detto sulla rete ammiraglia, dalle ore 21:20 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand, su Rai Play.

L’evento, che mischia la musica alla beneficenza, è reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo.

Al timone di Con il Cuore Nel nome di Francesco 2025 torna Carlo Conti. La regia è di Maurizio Pagnussat. Il programma sarà riproposto, in replica sempre su Rai 1, dalle 16:15 circa di domenica 8 giugno.

Con Paolo Brosio alla scoperta dei luoghi simbolo di Assisi

Con il Cuore Nel nome di Francesco si svolge nella tradizionale location del sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi.

La serata è promossa dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Lo show è associato ad una raccolta fondi benefica, che mira a sostenere le mense francescane operanti in Italia. Inoltre, i soldi raccolti sono destinati alle famiglie italiane in difficoltà ed ai progetti delle Missioni Francescane, che aiutano i civili colpiti dalle tante guerre in corso nel mondo.

Per partecipare alla raccolta fondi è necessarie inviare, entro il 22 giugno, un sms al numero 45515. Nella serata, mediante clip e testimonianze dirette, è raccontato il lavoro dei frati che, quotidianamente, operano all’interno delle Mense Francescane per aiutare le persone bisognose.

Paolo Brosio, invece, accompagna il pubblico a casa alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo di Assisi.

Con il Cuore Nel nome di Francesco 2025, il cast

Tanti, come sempre, gli artisti che si alternano sul palco di Con il Cuore Nel nome di Francesco. Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo, guidato e diretto da Carlo Conti, arrivano i Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi e Lucio Corsi, reduce dall’ottimo quinto posto all’Eurovision Song Contest.

Spazio, durante l’evento, a Settembre, giovane artista che ha ottenuto, nella kermesse, la vittoria fra le Nuove Proposte con il brano Vertebre. In scaletta, poi, le performance di Amara ed Arisa. I momenti legati alla comicità, infine, sono firmati da Gabriele Cirilli.