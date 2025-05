Dopo i flop di Chissà chi è e Like a Star, Amadeus ci riprova. Il conduttore, a partire da domenica 8 giugno, propone, su NOVE, il format The Cage Prendi e scappa.

The Cage Prendi e scappa, quando vedere lo show

L’esordio ufficiale di The Cage Prendi e scappa, dunque, è previsto per l’8 giugno, a partire dalle ore 20:30. In seguito, la trasmissione è proposta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in access prime time.

Nel suo nuovo game show, Amadeus può contare sul sostegno di Giulia Salemi. A lei spetta il compito di incoraggiare e supportare i vari concorrenti che si alterneranno in studio.

The Cage Prendi e scappa è prodotto da Endemol Shine Italia. Tutti gli episodi sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Come funziona il format

In ogni puntata di The Cage Prendi e scappa si affrontano due team, ciascuno dei quali è composto, a loro volta, da due concorrenti.

La sfida fra compagini è articolata in tre manche. In esse, gli sfidanti si alternano nei ruoli di mente e di braccio. Uno, in particolare, risponde alle domande poste da Amadeus, mentre l’altro entra all’interno della Gabbia. Tale luogo è ricco di premi di ogni tipo e lo sfidante deve riuscire a prenderne il più possibile, prima che le porte si chiudano.

Ogni risposta corretta permette al compagno di squadra di rimanere più tempo nella Gabbia. In particolare, nella prima manche le risposte corrette valgono tre secondi, che aumentano a cinque nel secondo round e a sette nel terzo. Il concorrente-braccio, ovvero colui che deve entrare nella Gabbia, non ha dei riferimenti temporali, ma agisce seguendo il proprio istinto.

Alla fine delle tre prove manche, è calcolato il valore totale degli oggetti che ciascuna delle due squadre è riuscita ad accumulare. Il team con il bottino più alto accede al gioco finale, dal titolo Batti la Gabbia.

The Cage Prendi e scappa, come vincere il montepremi

Nella manche definitiva, i due concorrenti campioni hanno 90 secondi per entrare, a turno, nella Gabbia e provare a recuperare quanti più oggetti possibili.

Se in un minuto e mezzo riescono a portare al centro dello studio dei beni per un valore uguale o superiore a 50 mila euro, i concorrenti hanno battuto ufficialmente la Gabbia e, dunque, hanno vinto tutti gli oggetti accumulati durante la serata. In caso contrario, gli sfidanti hanno perso il round decisivo e sono costretti a tornare a casa senza alcun premio.