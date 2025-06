Prosegue, con la seconda puntata, l’avventura di Sarabanda Celebrity. La versione vip del celebre game show musicale è visibile domenica 1° giugno, dalle ore 21:20 circa, su Italia 1.

Sarabanda Celebrity seconda puntata, gli ottimi ascolti del debutto

Al timone di Sarabanda Celebrity, così come nella versione tradizionale, c’è Enrico Papi. Lo show ha come regista Roberto Cenci ed è realizzato dalla Banijay Italia. La puntata, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite Mediaset Infinity.

La prima puntata di Sarabanda Celebrity è andata in onda sette giorni fa, domenica 25 maggio. In quella occasione, il format ha ottenuto ottimi dati di ascolti, convincendo una media di 1,2 milioni di telespettatori, con una share dell’8,3%. Come riporta il Biscione, inoltre, lo show ha raggiunto picchi di 1 milione e 600 mila spettatori, con il 13% di share.

Da chi è composta la squadra delle donne

Anche nella seconda puntata di Sarabanda Celebrity, la sfida è animata dalle squadre delle donne e da quella degli uomini. Ogni compagine è animata da quattro vip, artisti ed appassionati di musica, sia italiana che internazionale.

I vari concorrenti, per tutta la durata dello show, si fronteggiano in varie manche, con le sfide storiche del format che si mischiano ad altre completamente nuove, ideato appositamente per lo spin off della trasmissione dedicata ai vip. Alla fine, l’esito finale della gara è deciso dal gioco finale, ovvero il 7X30. In esso, uno sfidante per team ha 30 secondi per cercare di indovinare sette canzoni.

Durante la seconda puntata di Sarabanda Celebrity, la squadra delle donne è formata in primis da Anna Tatangelo, già protagonista della sfida sette giorni fa. In seguito, è presente Iva Zanicchi, che ha da poco rilasciato il singolo Dolce far niente. Attese, infine, la cantante Nina Zilli e Rebecca Staffelli, fino a pochi mesi fa incaricata di presiedere la postazione social nelle dirette del Grande Fratello.

Sarabanda Celebrity seconda puntata, chi sono i concorrenti della squadra degli uomini

Per quanto riguarda la compagine degli uomini, nella seconda puntata di Sarabanda Celebrity c’è Fausto Leali, autore di brani storici come Mi manchi, A chi e Ti lascerò. Spazio a Pierdavide Carone, vincitore dell’ultima edizione di Ora o mai più, talent di Rai 1. C’è, poi, l’attore ed imitatore Max Giusti. Infine, arricchisce la puntata anche Alvin, speaker radiofonico che, fra poche settimane, torna in onda su Canale 5 con lo show musicale Battiti Live.