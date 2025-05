Domenica 25 maggio, su Italia 1, è in onda la prima puntata di Sarabanda Celebrity. Il game show torna, in prima serata, con un ciclo di puntate con concorrenti vip.

Sarabanda Celebrity, conduce Enrico Papi

Sarabanda Celebrity è una realizzazione originale della Banijay Italia. Al timone del format c’è Enrico Papi. Quest’ultimo è il conduttore dello show sin dal suo debutto, avvenuto nel 1997. La trasmissione manca dalla televisione italiana oramai da otto anni. Le ultime puntate inedite, infatti, sono state trasmesse nel mese di giugno del 2017.

Tutti gli appuntamenti di Sarabanda Celebrity sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity. La regia è affidata a Roberto Cenci. In ogni puntata si sfidano due squadre, composte da quattro celebrità ciascuna.

Le manche

Sono varie le manche che arricchiscono gli appuntamenti di Sarabanda Celebrity. In primis c’è Playlist, nella quale vince chi indovina sette titoli di canzoni, eseguite live dalla band dopo un indizio. Spazio a Pentagramma (in cui ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa, che poi occorre individuare) e a Cantante Misterioso (la squadra deve indovinare l’identità di un artista misterioso, in base alle loro risposte ad alcune domande).

Altre prove sono Frontman ed In & Out. Nella prima, il capitano della squadra deve decidere se fidarsi dei compagni nel riconoscere i brani. Nella seconda, i concorrenti, quando la musica si interrompe, devono cantare, a tempo, il pezzo di brano mancante. Con Medley, i concorrenti devono individuare i titoli delle tre canzoni che compongono un medley.

Enrico Papi, durante Sarabanda Celebrity, sottopone gli sfidanti alla prova della Canzone Sbagliata. Il conduttore cambia un verso di un brano e le squadre devono cantarlo correttamente. Con Compilation, i protagonisti hanno 90 secondi per indovinare gli interpreti di varie hit. Infine, torna la celebre frase “La indovino con una…” grazie ad Asta Musicale. In tale manche, ogni compagine, dopo aver letto una frase enigmatica, sceglie con quante note provare ad indovinare le diverse canzoni.

Sarabanda Celebrity, i concorrenti della prima puntata

Il gioco finale di Sarabanda Celebrity è lo storico 7×30. Un rappresentante per team deve riuscire ad individuare sette canzoni in 30 secondi. I protagonisti possono fornire la risposta, passare od usare il jolly. Al termine del tempo, vince la squadra del concorrente che è riuscito a fornire il maggior numero di risposte corrette.

Nella prima puntata di Sarabanda Celebrity si sfidano il team femminile e quello maschile. Il primo è composto da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti. Il secondo è animato da Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical.