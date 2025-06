Dopo uno stop durato oltre un anno, la Rai si appresta a riaccogliere, per l’edizione numero 9, il format Il Collegio. Ad annunciarlo è la società di produzione Banijay Italia.

Il Collegio 9, chi possono partecipare ai casting

Anche la nuova edizione de Il Collegio, dunque, sarà realizzata dalla nota azienda, che sul proprio sito web ha avviato le procedure che porteranno, poi, alla formazione del cast di allievi.

Possono partecipare al format solamente le ragazze e i ragazzi che hanno un’età compresa fra i 14 e i 17 anni, compiuti al massimo da sei mesi. Le iscrizioni al casting, riguardando persone minori, possono essere completate esclusivamente da coloro che esercitano sugli interessati la podestà genitoriale.

La Banijay, nell’annuncio, ammette di essere alla ricerca di adolescenti bisognosi di “nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i coetanei, fare pace con l’autorità e risolvere il rapporto stretto con il telefono cellulare“.

Il Collegio 9, le riprese si svolgeranno a Campobasso

La Rai, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni in merito a Il Collegio 9. Di conseguenza, non è chiara la data nella quale esordirà la nuova edizione dello show, che tuttavia dovrebbe comunque essere visibile, sempre in prima serata, su Rai 2.

Secondo quanto ha comunicato il giornale locale Il Quotidiano del Molise, le riprese delle nuove puntate della trasmissione dovrebbero iniziare il 2 luglio prossimo. La sede scelta per accogliere i giovani protagonisti è quella del Convitto Nazionale Mario Pagano, fondato nel 1817 e posto nel centro di Campobasso, capoluogo regionale.

Per Il Collegio 9 si tratta della prima edizione ambientata in Molise. Le precedenti stagioni, infatti, erano registrate nel Collegio San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, nel Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni e presso il Collegio San Francesco di Lodi.

Lo scorso anno lo show sospeso per un anno a causa dei bassi ascolti

La nona stagione de Il Collegio torna nei palinsesti della seconda rete Rai dopo oltre un anno di distanza. L’ultima edizione, infatti, risale al 2023 e, all’epoca, il conduttore e narratore era Stefano De Martino.

Nonostante la partecipazione di vari ospiti (fra cui Leo Gassman, Joe Bastianich e Raimondo Todaro), le sei puntate andate in onda hanno chiuso con ascolti decisamente bassi. Il format, infatti, aveva appassionato solamente una media di 840 mila spettatori, con una share del 4,49%.

Questi dati Auditel avevano convinto la TV di Stato a rinunciare al programma nella stagione 2024-2025, ma la cancellazione era, evidentemente, solo temporanea.