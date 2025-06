Mercoledì 4 giugno, l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi è proseguita con la quinta puntata. La trasmissione, guidata da Veronica Gentili e Simona Ventura, è andata in onda, sempre in prima serata, su Canale 5. Inviato in Honduras è Pierpaolo Pretelli.

Isola dei Famosi 2025 quinta puntata, Ventura e Gentili contro Jasmin

Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, ampio spazio lo ha avuto la nuova entrata Jasmin. Nella prima settimana di permanenza, la giovane ha criticato Chiara, a suo dire colpevole di strumentalizzare, ai fini del gioco, la sua storia.

La collega naufraga ha rigettato al mittente ogni accusa ed ha ricevuto la veemente difesa sia di Simona Ventura che di Veronica Gentili, che invece hanno posto l’accento sul “coraggio” della giovane (che ha denunciato l’ex fidanzato violento) e che hanno inviato Jasmin a “non delegittimare” una storia come quella di Chiara.

L’ultima arrivata ha ammesso di aver sbagliato, sostenendo di sentirsi in colpa per quanto detto e si è scusata con tutti.

Eliminati Giarrusso ed Ahlam

Veronica Gentili, nella quinta puntata del programma, ha letto l’esito del televoto. Il concorrente meno votato in settimana e dunque eliminato è Dino Giarrusso, che ha raccolto solamente l’11,95% dei voti. Adinolfi e Rossetti, invece, hanno raccolto il 44,81% e il 43,24%. L’ex iena ha accettato di continuare l’avventura sull’Ultima Spiaggia, seppur polemizzando con il programma per come è stata montata una clip precedentemente mandata in onda.

In seguito è iniziata una catena di salvataggio, dalla quale sono rimasti esclusi Loredana, Jasmin, Jey ed Ahlam. I quattro si sono sfidati in due duelli di apnea e le sconfitte, cioè Jasmin ed Ahlam, sono finite al televoto flash per l’eliminazione. Il pubblico ha deciso di punire Ahlam, eliminata avendo raccolto il 49,35% delle preferenze. Anche lei, tuttavia, è rimasta sull’Ultima spiaggia.

Isola dei Famosi 2025 quinta puntata, la storia di Mario Adinolfi e le nomination

Una lunga pagina, nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi, è stata dedicata a Mario Adinolfi. L’esponente politico ha confessato di aver iniziato a prendere peso dopo il trauma del suicidio dell’unica sorella. In particolare, Adinolfi ha ammesso di aver sofferto di sensi di colpa per non essere riuscito a dare all’amata sorella dei buoni motivi per continuare a vivere. In seguito si è svolta la prova leader, vinta ancora una volta da Omar Fantini.

Infine, i concorrenti rimasti ancora in gioco hanno affrontato la nomination. I naufraghi hanno deciso di sottoporre al giudizio del pubblico Loredana e Jasmin. A loro si è unita anche Teresanna, individuata direttamente dal leader.