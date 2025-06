Lunedì 9 giugno prende il via l’edizione 2025 di Paperissima Sprint. Il programma, per tutta la durata dell’estate, presiede l’access prime time di Canale 5, sostituendo Striscia la Notizia!.

Paperissima Sprint 2025, chi sono i conduttori

Paperissima Sprint è una trasmissione ideata da Antonio Ricci, che ha scritto in compagnia di Lorenzo Beccati, Alessandro Maezza, Carlo Sacchetti e Fabio Nocchi. La regia è di Mauro Marinello.

Il format è proposto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su Canale 5. Oltre che in televisione, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Al timone di Paperissima Sprint torna Juliana Moreira, decisamente già esperta nel ruolo di padrona di casa del format, che ha già guidato dal 2008 al 2017. Al suo fianco è confermatissimo Vittorio Brumotti, dal 2011 nel cast dello show. Torna, infine, il Gabibbo, presenza fissa del varietà sin dal debutto, risalente al 1990.

Previsti oltre 270 sketch

Nel corso della stagione di Paperissima Sprint 2025 torna la formula che ha contribuito, negli anni, al successo del programma. Ogni puntata contiene un’alternanza di filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. Tali contributi video sono alternati agli sketch firmati dai conduttori, che durante l’edizione mettono in scena più di 270 gag. Molte di queste sono a tema musicale.

Juliana Moreira, ad esempio, presta il volto a Tommy Cash ed esegue la hit Espresso macchiato, terza classificata all’Eurovision Song Contest. Insieme a Vittorio Brumotti, poi, si trasformano nei Coma_Cose per eseguire il brano Cuoricini. Infine, il Gabibbo assume le sembianze del rapper Fedez.

Nel cast di Paperissima Sprint vi sono, infine, dei volti già noti al pubblico di Striscia la Notizia. In primis lo storico inviato Christian Militello, autore dell’amata rubrica Striscia la striscione. C’è Paolo Marchi, conduttore dello spazio denominato Capolavori del mondo in cucina. Attesa la partecipazione dell’ex Velino Gianluca Briganti e di Giuseppe Longinotti, che nel telegiornale satirico ha proposto le parodie di Elly Schlein e Lucio Corsi.

Paperissima Sprint 2025, le dichiarazioni dei conduttori

Alla vigilia di Paperissima Sprint 2025, i conduttori hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Brumotti, in primis, ha dichiarato: “Dopo un anno durissimo in prima linea per le inchieste di Striscia, per me tornare a Paperissima Sprint è come sentire l’odore dell’estate e della spensieratezza. Sono felicissimo di avere al mio fianco Juliana, la vera regina di Paperissima Sprint: bella, simpatica e super professionale. Insieme al Gabibbo faremo delle gag pazzesche!”.

Juliana Moreira, invece, aggiunge: “Sono contentissima di essere tornata alla conduzione del programma più divertente della televisione italiana e sono sicura che questa nuova avventura insieme al mitico Brumo e al mio amato Gabibbo sarà super sprint“.