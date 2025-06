Dal punto di vista degli ascolti tv, quella dal 2 all’8 giugno è stata una settimana decisamente complessa per l’intrattenimento. Molto bene, invece, i format dedicati alla cronaca ed all’informazione.

Ascolti tv 2 8 giugno, i dati di Rai 1

Per quanto riguarda Rai 1, il 2 giugno lo speciale di Ulisse dedicato ad Hiroshima e Nagasaki ha ottenuto il 13,7% di share con 1,9 milioni di spettatori. Segue, il martedì, la serie statunitense DOC, che invece ha appassionato 2 milioni di spettatori con l’11,6%. Raggiunge l’11,7% di share, invece, la pellicola Se scappi ti sposo, che il mercoledì ha tenuto incollati allo schermo 1,9 milioni di persone.

Molto bene, il giovedì, la replica di Don Matteo. La riproposizione della tredicesima stagione della fiction coinvolge poco meno di due milioni e mezzo di spettatori, con il 15,9% di share. Bene, come sempre, il calcio. La partita Norvegia-Italia, valevole per le Qualificazioni ai mondiali, ha catturato l’attenzione di 5 milioni e mezzo di persone con il 29,4% di share. Risultato basso, invece, per Chi può batterci? di Marco Liorni, al 13,8% con soli 1,8 milioni di spettatori. Domenica, infine, le repliche di Makari hanno interessato un milione e mezzo di persone con solamente il 10,3% di share.

I risultati di Canale 5

Anche gli ascolti di Canale 5 dal 2 all’8 giugno restituiscono una situazione complessa per l’intrattenimento. L’ultima puntata de Il Volo Tutti per uno raggiunge il 17,2% di share con 2,1 milioni di persone. Il martedì, la fiction Doppio gioco si ferma al 12,6%, scendendo poco sotto i 2 milioni di telespettatori. Sempre bassa, invece, L’Isola dei Famosi del mercoledì, a 1,7 milioni di spettatori con il 13,3% di share.

Sfiora i 2 milioni di telespettatori, invece, Avanti un Altro! del giovedì, al 12,4%. Tradimento del venerdì, contro la partita dell’Italia, cresce a 2,4 milioni di spettatori con il 15,4% di share. Il sabato, la replica di Pooh Noi amici per sempre tiene compagnia a 2 milioni di teste, per il 16,8% di share. Infine, la domenica, La notte del cuore interessa 1,9 milioni di italiani con il 13,8% di share.

Ascolti tv 2 8 giugno, le altre reti

Sulle altre reti, molto bene Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Lunedì 2 giugno, il talk ha raggiunto il 7,7% di share, con poco meno di 1,2 milioni di persone interessate. Il martedì, le reti ammiraglia subiscono gli ottimi risultati de Le Iene (all’11,7%), Belve (al 9,7%) e DìMartedì (8,6%).

Negativo, il giorno seguente, il risultato di Amadeus con Like a Star, fermo al 2,3%. Bene, invece, sia Chi l’ha visto del mercoledì (all’11%) che Quarto Grado al venerdì (al 10%). Il giovedì, spicca il risultato di Paolo Del Debbio, che con Dritto e rovescio sfiora il milione di spettatori con il 7,7% di share.

Domenica pomeriggio vanno segnalati gli eccezionali ascolti di NOVE. Grazie alla diretta della finale del Roland Garros fra Sinner ed Alcaraz, la rete Discovery arriva al 27,4% di share. Male, complice la controprogrammazione della partita di Sinner al Roland Garros, la prima di Reazione a Catena, che domenica su Rai 1 ottiene solamente l’11% di share nella prima parte e il 13,90% nella seconda parte. Infine, il debutto di The Cage con Amadeus su NOVE raggiunge il 5,7%.