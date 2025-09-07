Riparte, con l’edizione 2025, Bruno Barbieri 4 Hotel. La prima puntata della nuova edizione, l’ottava, è visibile domenica 7 settembre, dalle ore 21:15 circa, su Sky Uno.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2025, sono otto le nuove puntate

Al timone di 4 Hotel, dunque, torna Bruno Barbieri, che è il padrone di casa dello show sin dalla primissima puntata. Lo chef stellato, già protagonista di MasterChef Italia, riprende il giro del nostro paese alla ricerca delle migliori strutture alberghiere.

Come lo scorso anno, l’ottava edizione di 4 Hotel è composta da otto puntate originali. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione, sono trasmesse con cadenza settimanale su Sky Uno, nel prime time della domenica.

La società che ha curato la realizzazione del titolo Sky Original è la Banijay Italia. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in streaming tramite l’applicazione Sky Go e Now TV.

Le tappe della stagione

Il meccanismo di funzionamento di 4 Hotel non cambia. In ogni puntata, il conduttore si reca in una specifica zona del nostro paese ed incontra quattro albergatori del posto. Essi si sfidano, accogliendo nelle proprie strutture Bruno Barbieri e gli avversari. Dopo aver soggiornato per una notte, i protagonisti devono valutare cinque categorie, cioè i servizi, la colazione, la posizione, la camera e il prezzo complessivo. Al termine della puntata, l’albergatore che ha ricevuto il punteggio totale più alto è il vincitore della puntata.

Il primo appuntamento di 4 Hotel è ambientato presso l’Isola d’Elba, inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. A seguire, le telecamere della trasmissione raggiungono la Sicilia, a Trapani, l’Abruzzo nel capoluogo de L’Aquila e la Riviera di Ulisse, ovvero il territorio della provincia di Latina. Le restanti località al centro del programma sono Bari, le Colline Senesi, Parma e Bergamo.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2025, le protagoniste della prima puntata

La principale novità di 4 Hotel riguarda il cosiddetto Barbieri Plus. Il conduttore, infatti, ha la possibilità, alla fine della puntata, di assegnare cinque voti bonus ad una delle quattro strutture in gara. Tale punteggio, assegnato per premiare un qualsiasi dettaglio che ha impressionato il conduttore nel corso del soggiorno, potrebbe essere fondamentale per l’esito finale della gara.

Nella prima puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel, ambientata come già detto a l’Isola d’Elba, il padrone di casa incontra quattro albergatrici molto diverse fra loro. Esse sono pronte ad accogliere Barbieri all’interno delle strutture, con l’obiettivo di diventare l’hotel di livello più apprezzato dell’intero atollo.