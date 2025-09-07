Lunedì 8 settembre prende il via la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Fra i protagonisti della soap torna Roberto Farnesi, che interpreta il personaggio Umberto Guarnieri e che in questa intervista racconta le prime anticipazioni. Il titolo è visibile su Rai 1, come sempre dalle ore 16:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Volta Buona.

Roberto Farnesi intervista, l’evoluzione del personaggio di Umberto

-Come evolverà il suo personaggio durante la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore?

“Credo molto in questo personaggio, che non molla mai e che in questa stagione riserverà delle sorprese. C’è stata una virata positiva, non è più l’uomo cattivo e cinico che i telespettatori hanno incontrato nel passato. In particolare, ci sarà una svolta soprattutto nei rapporti con la cognata Adelaide di Sant’Erasmo”.

-Come si comporta Guarnieri nei riguardi dell’amore che unisce Adelaide e Marcello?

“Umberto cerca in tutti i modi di dimostrare alla Contessa il suo amore. Ciò nonostante deve accettare, purtroppo, il sentimento che la unisce all’ex cameriere Marcello. Cercherà di tenere sempre in primo piano la famiglia, che per lui è il valore essenziale. Certo, con Adelaide c’è un rapporto di amore ed odio: le loro strade sono separate, ma Umberto sarà sempre vicino alla Contessa, che oramai da anni fa parte della sua famiglia”.

Le similitudini fra l’attore ed il suo personaggio

-C’è qualcosa che accomuna il personaggio di Umberto alla sua personalità?

“Sicuramente l’amore per la famiglia. Anche io sono un piccolo imprenditore, infatti gestisco un ristorante molto ben avviato in Toscana. La famiglia, comunque, è sempre al primo posto”.

-Se Umberto non è più il cattivo, chi prenderà il suo posto?

“In questa stagione non ci sarà un solo cattivo, ma molti personaggi si comporteranno in maniera non adeguata e faranno in modo che la Contessa soffrirà molto”.

-Qual è l’aspetto di Umberto Guarnieri che l’ha colpita di più?

“Umberto non è mai stato né cattivo né buono, è un personaggio che è sempre stato in bilico fra l’amore, l’odio e l’essere senza scrupoli. D’altra parte non si può raccontare una storia senza cattivi. Queste caratteristiche sono molto interessanti, perché consentono ad un attore di interpretare tutte le sfumature di un personaggio”.

Roberto Farnesi intervista, i rapporti fra Umberto e la figlia Marta

-Nella nuova stagione come evolverà il rapporto fra Umberto e la figlia Marta?

“Continueranno ad avere un buon rapporto. Oramai sua figlia è separata, anzi il suo matrimonio è stato annullato e sarà libera di pensare alla sua vita futura. Insomma, possiamo dire che Umberto vive finalmente in perfetta armonia con la figlia Marta a Villa Guarnieri”.

-Qual è il segreto che sarà sverlato nelle prime puntate?

“Intanto posso assicurare i telespettatori che le nuove puntate partono davvero con il botto, sia per quel che riguarda Umberto che per la linea narrativa. Infatti, il mio personaggio è a conoscenza di un segreto: ha scoperto di essere il padre di Odile, la figlia della Contessa Adelaide, ma non lo ha ancora rivelato alla giovane. In questo momento farà un atto d’amore verso Adelaide, infatti inserirà Odile nel suo asse ereditario”.

-C’è un personaggio che le piacerebbe interpretare, oltre a quello di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore?

“Sì, mi piacerebbe essere protagonista di una serie per Rai 2, fatta sullo stile de Il Commissario Rex. Insomma, mi piacerebbe essere un poliziotto”.