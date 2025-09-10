Mercoledì 10 settembre prende il via, con la prima puntata, Matrimonio a prima vista Italia 12. La trasmissione è proposta, su Real Time, dalle ore 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista Italia 12 prima puntata, inizia l’avventura dei protagonisti

A Matrimonio a prima vista Italia 12 partecipano sei single, tre donne ed altrettanti uomini. Essi, selezionati e messi insieme fra loro fra migliaia di candidati, hanno accettato di partecipare all’esperimento di convolare a nozze con un perfetto sconosciuto.

Le coppie dell’edizione sono Melissa con Matteo, Roberta B. con Dario e Roberta M. con Luca. Essi incontrano i rispettivi partner direttamente sull’altare, nel momento subito precedente al fatidico sì. In seguito, partono per il viaggio di nozze ed iniziano una convivenza, al termine della quale devono decidere se rimanere sposati o se, invece, divorziare.

Ad accompagnare i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia vi sono tre esperti. Essi sono i confermati Nada Loffredi ed Andrea Favaretto, oltre alla new entry Giulia Davanzante.

Si celebrano i primi due matrimoni

Nella prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia, i single, oltre a presentarsi al grande pubblico e raccontare le loro storie, affrontano il primo momento molto importante dell’esperienza. Con una scusa, infatti, i protagonisti radunano amici e famigliari, per comunicare di essere stati scelti per partecipare al format. Successivamente, svolgono tutti i preparativi necessari, fra cui l’acquisto dei vestiti.

Durante il debutto stagionale sono mostrati i primi due matrimoni. Si trattano di quelli fra Matteo e Melissa e fra Roberta B. e Dario: con l’occasione, oltre che conoscersi fra loro, gli sposi vedono per la prima volta anche la famiglia del rispettivo coniuge.

Matrimonio a prima vista Italia 12 prima puntata, le impressioni degli sposi

Nel corso della prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 12, le telecamere del programma catturano le prime impressioni dei protagonisti.

Quelle che legano Matteo e Melissa, raccontate all’esperto Andrea Favaretto, sembrano essere decisamente positive. Matteo, in particolare, è subito impressionato dall’aspetto estetico della moglie, mentre lei si sbilancia: “Penso che mio marito sia favoloso“. Alla fine della celebrazione, la trasmissione comunica ai novelli sposi che dovranno partire per il viaggio di nozze, con direzione Zanzibar.

Le prime impressioni di Dario e Roberta B., invece, sono meno positive. Se lui mostra entusiasmo, lei è di tutt’altro avviso: “Non c’è stato l’effetto wow, la chimica attrattiva. Immaginavo sarebbe andata diversamente, quando parlo con lui mi sento a mio agio, ma non mi piace esteticamente“. Anche loro, comunque, devono fare le valige per il viaggio di nozze, che li porterà alle Maldive.