Si tratta di una delle novità più attese della stagione. Parliamo di Ciao Maschio, che sabato 20 settembre debutta nella nuova collocazione del pomeriggio di Rai 1.

Ciao Maschio 20 settembre, le Swingeresse e l’inviato Edoardo Tavassi

Gli appuntamenti di Ciao Maschio sono trasmesse, tutte le settimane, dalle ore 17:10 circa del sabato. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Al timone dello show c’è Nunzia De Girolamo. La trasmissione, con l’abbandono della seconda serata e l’arrivo nel daytime, ha alcune novità. In primis arrivano le Swingeresse, un quintetto musicale tutto al femminile. In seguito c’è Edoardo Tavassi, che ricopre il ruolo di inviato speciale e che gira per il paese, interrogando i cittadini sui temi al centro degli appuntamenti.

Il ritorno di Morgan

In occasione della prima puntata di Ciao Maschio, in onda nel pomeriggio di Rai 1, non cambia la struttura di fondo dello show. In ogni puntata, la conduttrice accoglie, nello studio, tre ospiti. Essi, rigorosamente uomini, appartengono al mondo del cinema, della televisione, della musica o dello sport.

Dopo una breve introduzione, i protagonisti hanno un faccia a faccia singolo con la conduttrice. Poi si ritrovano, tutti insieme, in un talk dedicato ad uno specifico tema. Negli ultimi minuti della puntata, Nunzia De Girolamo accoglie artisti sconosciuti, che hanno la possibilità di mostrare al grande pubblico della TV di Stato il loro talento.

A Ciao Maschio del 20 settembre è dato spazio, in primis, a Morgan. Per il cantautore si tratta di un ritorno sugli schermi Rai, dopo vario tempo di assenza. L’artista, fondatore e frontman dei Bluvertigo, nelle scorse settimane si è esibito in numerosi concerti in giro per il nostro paese.

Ciao Maschio 20 settembre, gli altri ospiti

A Ciao Maschio del 20 settembre è accolto un volto decisamente molto noto in Rai. Si tratta dell’attore e comico Francesco Paolantoni, protagonista, in passato, di numerosi programmi di successo, come Ballando con le stelle, Freeze Chi sta fermo vince, Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show.

Il trio di ospiti di Ciao Maschio di oggi, infine, è completato da Sergio Muniz. Attore, cantante e modello spagnolo, è conosciuto in Italia soprattutto dal 2004, quando ha ottenuto la vittoria de L’Isola dei Famosi. In seguito, ha lavorato nel cast di varie produzioni seriali, come Caterina e la sue figlie ed Io non dimentico.