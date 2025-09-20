Torna con due nuove puntate, in onda sabato 20 e domenica 21 settembre, il programma Verissimo. La trasmissione di Canale 5 è proposta, in entrambe le giornate, dalle 16:30, con la conduzione di Silvia Toffanin.

Verissimo 20 21 settembre, i faccia a faccia del sabato

A Verissimo del 20 settembre si torna a parlare di Pippo Baudo. Dopo le discusse dichiarazioni rilasciate da Katia Ricciarelli nella scorsa settimana, la padrona di casa dà spazio ad Alex Baudo. Il figlio dell’amato conduttore parla, per la prima volta, dopo il clamore mediatico.

Nel corso della puntata è accolta Alessandra Mussolini. Ex parlamentare italiana ed Europarlamentare, è divenuta, negli anni, un volto noto della televisione italiana. Interviene nel format per presentare Benito Le rose e le spine, libro nel quale firma un racconto di vita intenso.

Durante l’appuntamento arriva Maria Grazia Cucinotta, attrice al cinema con la pellicola Esprimi un desiderio. Spazio a Soleil Sorge, che ha da poco perso la sua amata mamma Wendy. Infine, dalla Turchia arriva Ozge Ozpirincci, attrice turca che interpreta Bahar, protagonista della soap rivelazione dell’estate La Forza di una Donna.

Andrea Bocelli e Simona Ventura

A Verissimo del 21 settembre, Silvia Toffanin effettua una lunga intervista ad Andrea Bocelli. Si tratta di uno simboli della musica italiana più conosciuti al mondo. Dopo il successo dell’evento Grace for the World, il cantante, da domenica 21 settembre, è nelle sale di tutto il mondo con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua lunga carriera. Al suo fianco, nel faccia a faccia, c’è la moglie Veronica.

Una lunga pagina delle diretta è poi incentrata su Simona Ventura. La conduttrice, sul finire della passata stagione opinionista de L’Isola dei Famosi, dal 29 settembre debutta alla conduzione del Grande Fratello.

Verissimo 20 21 settembre, la storia di Aurora Tila, 13enne morta a Piacenza

Verissimo del 21 settembre è arricchito dall’attrice Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema con il film Duse. La conduttrice, inoltre, accoglie nello studio il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili.

Infine, Toffanin parla con Morena Corbellini, che racconta la storia della figlia Aurora Tila. La giovane, di appena 13 anni, lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza sarà confermata, Aurora sarà la più giovane vittima di femminicidio in Europa.