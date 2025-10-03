Fratelli di Crozza 2025 diretta prima puntata imitazioni
Fratelli di Crozza 2025, diretta prima puntata: l’imitazione di Benjamin Netanyahu

Matteo Tuveri
3 Ottobre 2025 1 minuto di lettura
Esordisce venerdì 3 ottobre, con la prima puntata che noi seguiremo in diretta, Fratelli di Crozza 2025. Il programma è proposto dalle 21:25 circa, su NOVE. Al centro della nuova edizione vi sono i monologhi, coi quali sono analizzati i principali fatti di attualità, e le imitazioni dei personaggi al centro dell’attualità.

Fratelli di Crozza 2025 diretta prima puntata

Fratelli di Crozza 2025 diretta prima puntata, si parte con la parodia di Benjamin Netanyahu

La prima puntata di Fratelli di Crozza 2025 parte con la parodia di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano, vestito come Mosè, afferma: “Il vostro Gesù ha fatto la fine che ha fatto la Flotilla. Stiamo compiendo un genocidio? Lo ha detto l’Onu, ma Mentana, Mieli e Molinari no, quindi siamo tre contro uno, vedete voi. Quando ho parlato alle Nazioni Unite sono usciti gli arabi, i musulmani, praticamente i terroristi, mentre gli Stati UE sono rimasti ed hanno partecipato al mio quiz”.

Matteo Tuveri

