Si tratta di uno dei format che da anni è un caposaldo della programmazione tv di NOVE e tornerà, con nuove puntate, anche in questa stagione. Stiamo parlando di Fratelli di Crozza 2025, la cui prima puntata del nuovo ciclo andrà in onda venerdì 3 ottobre, in prima serata.

Fratelli di Crozza 2025, al timone Maurizio Crozza

Con quella al via il prossimo 3 ottobre, dunque, riprende l’edizione 2025 di Fratelli di Crozza. Come avvenuto già in passato, infatti, la stagione era partita in inverno, più precisamente il 21 febbraio scorso. In totale, per il momento sono stati trasmessi undici appuntamenti inediti, proposti fino al 16 maggio.

Realizzato dalla società ITV Movie, al timone dello show è confermato, come sempre, Maurizio Crozza. Il comico ed imitatore è affiancato, in studio, dallo storico autore Andrea Zalone, che partecipa durante gli appuntamenti nel prezioso ruolo di spalla per le gag comiche. Lecito immaginare che possa fare il suo ritorno in studio anche Simone Belfiore, che da tempo cura il sottofondo musicale dei vari show del comico.

Parodie e monologhi centrali anche nelle nuove puntate

Le nuove puntate di Fratelli di Crozza, a partire da quella d’esordio del 3 ottobre, sono trasmesse, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Al centro di ogni appuntamento tornano le oramai celebri imitazioni. Crozza, infatti, alternando performance pre-registrate ad altre effettuate in tempo reale, realizza le parodie di alcuni personaggi celebri del nostro paese e non solo, concentrandosi soprattutto sui volti del mondo della politica e della cultura. Agli oramai cavalli di battaglia come Vincenzo De Lucia, Luca Zaia e Red Ronnie, nelle ultime stagioni televisive ha proposto nuove maschere, fra cui quelle di Federico Rampini ed Adolfo Urso.

A collegare fra loro le varie imitazioni vi sono i monologhi, anch’essi realizzati da Maurizio Crozza e mediante i quali commenta alcune delle principali vicende di attualità.

Fratelli di Crozza 2025, gli ottimi ascolti della prima parte di stagione

La riconferma di Fratelli di Crozza era praticamente certa. D’altronde, il format, in onda su NOVE dal 2017, anche nell’ultimo ciclo di appuntamenti, partito come già detto a febbraio, ha ottenuto ottimi ascolti. Le undici puntate hanno divertito una media superiore ai 980 mila telespettatori, per una share del 5,5%.

Un dato ottimo, se si considera la folta concorrenza con cui la trasmissione si è dovuta confrontare settimanalmente. Oltre agli show delle ammiraglie, fra cui The Voice Senior e Sognando Ballando con le stelle, Crozza ha dovuto fronteggiare spesso anche vari eventi sportivi, fra cui gli anticipi di Serie A e gli Internazionali di Roma di Tennis.