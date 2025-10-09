Si intitola Una casa per noi il nuovo programma di Rai 2 al via dal 19 ottobre. Lo show occuperà la collocazione del primo pomeriggio della seconda rete della domenica, andando in onda dalle 14:40 circa.

Una casa per noi Rai 2, dieci puntate incentrate sulla ricerca della casa dei sogni

Una casa per noi è un nuovo programma televisivo del Gruppo Tempocaso, realizzato dalla società Triangle Production.

In totale, la prima edizione è composta da dieci puntate, fruibili non solo in televisione, ma anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il fulcro centrale dello show è il settore immobiliare. Durante gli appuntamenti, infatti, una serie di acquirenti sono impegnati nella ricerca di quella che è la casa dei loro sogni.

Le puntate sono ambientate in due grandi città italiane, ovvero Milano e la capitale Roma.

Un prodotto innovativo che mette al centro i sentimenti

Una casa per noi non è solamente una trasmissione sul settore immobiliare. Il format, infatti, è innovativo e promette di mettere al centro della narrazione anche le emozioni e i sentimenti dei potenziali acquirenti, oltre ai confessionali che permettono al pubblico di conoscere un pochino meglio i protagonisti della puntata.

Le case, tuttavia, sono al centro del meccanismo del gioco. Gli acquirenti, per decidere se acquistare o meno un immobile, effettuano una serie di visite. Le esplorazioni delle case, però, avvengono sia in carne ed ossa che virtualmente. A tal proposito è fondamentale l’uso della realtà virtuale: i concorrenti indossano dei visori, selezionando, senza muoversi, la casa maggiormente in linea con i propri desideri e che in un secondo momento visitano dal vivo, fino alla decisione definitiva relativa all’acquisto.

Una casa per noi Rai 2, il conduttore è Nicolò Fornasaro

In ogni appuntamento di Una casa per noi, in onda dal 19 ottobre su Rai 2, l’elemento distintivo è rappresentato dall’oggetto del cuore. Esso è un talismano personale, che accompagna il concorrente nella scelta finale. Può essere una lettera d’amore, un ricordo di famiglia, un portafortuna: qualsiasi cosa sia, rappresenta il simbolo di un piccolo grande gesto che ha un valore unico e irripetibile per gli acquirenti.

A fare gli onori di casa, durante il format, c’è Nicolò Fornasaro. Presentatore e showman, il padrone di casa del format è da anni volto di eventi e format live. A Fornasaro è affidato il compito di accompagnare i protagonisti nel corso dell’intero percorso verso l’acquisto dell’immobile dei sogni.