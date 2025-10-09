Si è svolta mercoledì 8 ottobre la quarta puntata di Io Canto Family 2025. La trasmissione è andata in onda, in prima serata, su Canale 5 e di seguito vi raccontiamo ciò che è successo.

Io Canto Family 2025 quarta puntata, il regolamento dell’appuntamento

Alla quarta puntata di Io Canto Family, guidata come sempre da Michele Hunziker, hanno partecipato le dieci coppie che hanno superato le selezioni nelle scorse settimane.

I concorrenti sono stati suddivisi in due differenti team, composti da cinque coppie. Il primo è capitanato da Serena Brancale e da Ermal Meta. Il secondo, invece, è capeggiato da Sal Da Vinci e Giusy Ferreri.

I partecipanti, nella quarta puntata, si sono affrontati in degli scontri diretti. Alla fine, il giudizio di Noemi e Patty Pravo ha individuato i nomi delle cinque coppie promosse. Le altre sono finite al ballottaggio, al termine del quale ci sono state due eliminazioni.

I faccia a faccia

Nella quarta puntata di Io Canto Family 2025 hanno rotto il ghiaccio Fabio ed Andrea Montecolle. Padre e figlio hanno cantato Se telefonando insieme a Sal Da Vinci. Contro di loro sono saliti sul palco Alice e papà Gianvito Francavilla, che con Serena Brancale hanno intonato Superstition. Le giudici Noemi e Patty Pravo hanno deciso di assegnare la vittoria ad Andrea e Fabio.

Il secondo faccia a faccia ha opposto Matteo e Mario Verga con Melissa Nasti e mamma Roberta. Papà e figlio, con Ermal Meta, hanno cantato Lo Stadio. Le seconde hanno risposto, in compagnia di Giusy Ferreri, con In alto mare. La vittoria è andata a Matteo e Maria.

Il terzo scontro diretto, nella quarta puntata di Io Canto Family 2025, si è svolto fra Azzurra Devalle con mamma Tiziana, che hanno fatto ballare lo studio con Serena Brancale in Anema e core, e Lia Forroia insieme alla madre Nicoletta, che hanno puntato su Almeno tu nell’universo con Sal Da Vinci. La giuria non è riuscita a stabilire una coppia vincitrice: il pubblico in studio, alla fine, ha premiato Lia e Nicoletta.

Io Canto Family 2025 quarta puntata, gli altri scontri e la classifica finale

La quarta puntata di Io Canto Family 2025 è proseguita con Emily Xhurxhi ed Entela contro Flavia Renzi e Barbara. Le prime due hanno realizzato, con Meta, la cover di Piccola anima. Le seconde, invece, hanno calcato il palco con Giusy Ferreri in Novembre, riuscendo a vincere.

Infine, nell’ultimo confronto, Nina Perrini con mamma Jessica Serena, duettando in At Last con Brancale, hanno ottenuto la vittoria. Sono usciti sconfitti, invece, Samuele Denaro con la madre Maria Cristina e Sal Da Vinci in Caruso.

Le quinte coppie vincitrici si sono qualificate automaticamente al prossimo appuntamento. Le altre cinque hanno affrontato il ballottaggio. Dopo aver cantato nuovamente, la giuria ha emesso il proprio verdetto:

Alice e Gianvito; Emily ed Entela; Samuele e Maria; Azzurra e Tiziana; Melissa e Roberta.

Il giudizio del pubblico in studio, però, ha ribaltato la classifica finale, che è la seguente:

Alice e Gianvito; Samuele e Maria; Azzurra e Tiziana; Emily ed Entela; Melissa e Roberta.

Di conseguenza, le quarte e quinte classificate sono state definitivamente eliminate.