Nek e Rocco Hunt si uniranno al cast di giudici di The Voice Senior. L’indiscrezione circolava da tempo ed ha trovato conferma solamente poche ore fa, con il rilascio delle pubblicità della nuova edizione.

The Voice Senior Rocco Hunt Nek, le modifiche necessarie dopo l’addio (non senza polemiche) di Gigi D’Alessio

La necessità di apportare delle modifiche ai giudici di The Voice Senior è la conseguenza dell’addio, al format, di Gigi D’Alessio, passato a Mediaset. Il cantautore napoletano, capace di vendere oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, è stato protagonista di tutte le edizioni fino ad ora disputate dello show, che ha esordito nel 2020. D’Alessio è il giudice che ha ottenuto il maggior numero di vittorie, ben tre.

La sua assenza, dunque, peserà e non poco nelle dinamiche del programma, come ha ammesso anche la conduttrice Antonella Clerici, che in una intervista di qualche settimana fa a Chi aveva dichiarato: “L’ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia (…). È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante“.

The Voice Senior Rocco Hunt Nek, chi sono i nuovi giudici

Al posto di Gigi D’Alessio, nella nuova edizione di The Voice Senior, arriverà un volto già molto noto al pubblico di Rai 1. Stiamo parlando di Nek, affermato cantante nonché, da qualche anno a questa parte, anche uno dei conduttori della rete ammiraglia della TV di Stato. Qui ha guidato la seconda edizione di TIM Summer Hits, oltre che tutte le stagioni di Dalla Strada al Palco, talent dedicato agli artisti di strada italiani ed internazionali.

Ma le novità, a The Voice Senior, non finiscono qui. C’è, infatti, un nuovo ingresso nella giuria, ovvero Rocco Hunt. Il rapper napoletano si unirà a Clementino, andando a formare, dunque, un unico team. Confermati, invece, Loredana Bertè ed Arisa.

La nuova edizione al via a novembre

La nuova edizione di The Voice Senior prende il via, come sempre in prima serata su Rai 1, a partire dal 14 novembre prossimo. La trasmissione ripartirà con le sempre molto attese Blind Auditions, nelle quali i coach sono chiamati a giudicare i concorrenti esclusivamente per la voce, senza poterli osservare.

Ottimi gli ascolti ottenuti nella quinta stagione. Essa, visibile da febbraio ad aprile, ha convinto una media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori, con una share del 22,97%.