Sabato 18 ottobre si è svolta la quarta puntata di Tu Si Que Vales 2025 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Come sempre, le esibizioni degli artisti si sono alternate a quelle dei giudici, che insieme ad ospiti si sono cimentati nella lyp sync.

Tu Si Que Vales 2025 quarta puntata, nel lyp sinc vincono Zerbi e Del Bufalo

Al timone della trasmissione del sabato sera di Canale 5 torna il trio composto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. La trasmissione è arricchita dai quattro giudici Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. A loro si unisce Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare.

Per quel che concerne il lyp sinc, la vittoria è andata alla coppia composta da Zerbi e da Diana Del Bufalo. I due, in playback, hanno eseguito Vattene amore, interpretando Amedeo Minghi e Mietta.

Al secondo posto, a pari merito, ci sono Luciana Littizzetto e Maria De Filippi. La prima, con Marco Bocci, hanno presentato Dove si balla di Dargen D’Amico. La seconda, accompagnata da Silvia Toffanin, hanno reso omaggio a I Cugini di Campagna con la hit Anima mia.

Bonolis-Marzullo fanalino di coda

Al penultimo posto nel lyp sinc ci sono Sabrina Ferilli e Massimo Ghini, che hanno portato sul palco Jennifer Lopez e Pitbull nel brano On the floor. Infine, fanalino di coda della puntata è Paolo Bonolis, che insieme a Gigi Marzullo hanno realizzato il playback di Ma la notte no, storico brano di Renzo Arbore.

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales, i giudici e i membri della giuria popolare hanno deciso di decretare due nuovi finalisti, che hanno ottenuto quattro sì ed il 100% del voto popolare. Il primo è Terry Fator, ventriloquo e cantante. Il secondo, invece, è il violinista Gennaro Desiderio.

Tu Si Que Vales 2025 quarta puntata, gli altri concorrenti che hanno passato il turno

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2025 vi sono altri partecipanti che hanno passato il turno. L’acrobata Alvaro Medrano, con il 96% dei pareri positivi, ha staccato un pass per la prossima fase. Il 95% ed il 92% sono le preferenze ottenute rispettivamente dagli Allegro Moderato, orchestra composta da ragazzi disabili, e dalla ballerina Ashlee Montague. Il ginnasta Paolo Miguel Negro riceve il 91% dei voti favorevoli.

L’88% dei voti della giuria popolare sono quelli ricevuti dai Magic Mike Revolution, ballerini e spogliarellisti. L’acrobata Cyndel Flores, invece, ha convinto l’83% delle persone. Infine, i comici Wannabes hanno passato il turno grazie ai 73% dei consensi.