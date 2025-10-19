Domenica 19 ottobre, Maria De Filippi conduce una nuova puntata pomeridiana di Amici. Il talent è visibile su Canale 5 a partire dalle ore 14:00 circa. L’appuntamento ha una durata di due ore, terminando alle 16:00, quando la linea passa a Verissimo con Silvia Toffanin.

Amici 19 ottobre, si svolgono due sfide

Al centro di Amici del 19 ottobre torna la gara fra gli allievi della scuola, suddivisi nelle categorie canto e ballo. Per la prima, i talenti sono guidati dai professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per la seconda, invece, ci sono Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Nel corso della puntata, visibile anche in streaming mediante Mediaset Infinity e Witty TV, si svolgono due sfide. Un cantante ed un ballerino, infatti, sono finiti a rischio eliminazione e devono esibirsi per difendere il banco. Per la danza è attesa la performance di Alex, allievo di Peparini. Nel canto, invece, potrebbe dover dire addio al talent Opi, uno degli artisti che arricchisce il team di Pettinelli.

Continuano ad essere ottimi gli ascolti. La puntata di sette giorni fa, infatti, ha appassionato più di 3 milioni di telespettatori, ottenendo una share del 26,4%.

Chi sono i giudici delle classifiche

Grande spazio, anche nella puntata di Amici del 19 ottobre, lo hanno le classifiche. Tutti gli allievi, infatti, si esibiscono e dei giudici speciali, esperti di canto e ballo, formano delle classifiche. Gli ultimi posizionati vanno direttamente in sfida. Ma a rischio finiscono anche i penultimi e terz’ultimi classificati ed il loro destino è in mano ai compagni di scuola, chiamati ad esprimersi con votazione segreta.

Per il canto, colui che deve giudicare le varie esibizioni canore è Irama. Artista amatissimo, ha pubblicato quattro album ed ha gareggiato per ben sei volte al Festival di Sanremo. La sua carriera ha preso il via proprio grazie al talent di De Filippi, che ha vinto nel 2018. Nel ballo, la giudice speciale è Anbeta Toromani, insegnante di danza classica, seconda classificata nel corso della seconda edizione di Amici.

Amici 19 ottobre, chi sono gli ospiti

Ad Amici del 19 ottobre, il già citato Irama si esibisce con il suo nuovo singolo chiamato Tutto tranne questo, rilasciato poche ore fa e contenuto nell’album Antologia della Vita e della Morte. Inoltre, Maria De Filippi riaccoglie una delle protagoniste della passata edizione del talent, ovvero la cantante Chiamamifaro. La cantautrice, che è riuscita ad arrivare al Serale, canta la sua ultima canzone dal titolo Foglie, rilasciata il 10 ottobre.