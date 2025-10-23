Giovedì 23 ottobre è andata in onda, dalle 21:15 su Sky Uno, la prima puntata dei Live di X Factor 2025, che noi abbiamo seguito in diretta. Al timone dello show, al via alle 21:25, c’è Giorgia. Al suo fianco vi sono i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Nella diretta della prima puntata dei Live di X Factor 2025 si esibiscono tutti i dodici concorrenti, suddivisi in due manche. Al termine di ciascuna fase, il meno votato dal pubblico va al ballottaggio. Ad esso, alla fine, partecipano due talenti e fra loro i giudici devono sceglierne uno da eliminare. Ospite del debutto è Annalisa.

Questi i concorrenti previsti nell’esordio:

Team Achille Lauro:

Layana Oriot ;

; Copper Jitters ;

; EroCaddeo (Damiano Caddeo);

Squadra Jake La Furia:

Alessandro Tomasi;

Delia Buglisi;

Amanda Bottini.

Team Francesco Gabbani:

Tellynonpiangere ( Giorgio Campagnoli );

( ); Michelle Lufo;

Piercesare Fagioli.

Team Paola Iezzi:

Mayu Lucisano;

Vincenzo Viscardi;

Roberta Scandurra.

X Factor 2025 diretta prima puntata Live, si parte con Giorgia

I Live di X Factor 2025 iniziano con l’esibizione di Giorgia, che effettua un medley di brani, fra cui il suo Il giorno migliore. La conduttrice, acclamatissima dal pubblico, accoglie sul palco i giudici, che effettuano dei brevi interventi di saluto.

Il primo concorrente a scendere sul palco è Damiano Caddeo in arte EroCaddeo. Canta E penso a te di Lucio Battisti. Vocalmente molto bravo, ma la versione proposta convince meno. Solo complimenti dai giudici.

Seconda ad esibirsi è Roberta Scandurra, con You Oughta Know di Alanis Morissette. Anche lei ha una grande voce, ma la canzone non sembra quella giusta per lei. A Lauro è mancato un po’ di emozione.

La gara va avanti con Tellynonpiangere. Per il debutto propone La musica non c’è di Coez. Terza performance di fila che lascia un po’ perplessi. La Furia lo invita a cimentarsi con altro, oltre all’indie. Non è d’accordo Lauro, che invece invita il concorrente a “non snaturarsi“. Tocca adesso ad Amanda Bottini: la sfida è ardua, perché deve cantare Wrecking Ball. Non proprio l’assegnazione migliore per far emergere un artista, fra l’altro in un debutto.

La prima puntata dei Live di X Factor 2025 va avanti con Viscardi. Canta (e balla) Yes I Know My Way di Pino Daniele. Lauro lo definisce un “super artista“. A Gabbani, invece, non è piaciuta l’assegnazione.

Sesta ed ultima concorrente della manche è Layana. Esegue Gli uomini non cambiano di Mia Martini. Grande no: il brano è difficilissimo e la giovane, almeno per ora, non è all’altezza, soprattutto dal punto di vista emotivo. Per La Furia “non è credibile” e il resto dei giudici concordano, eccezion fatta per il suo coach Lauro.

Chi va al ballottaggio

Nella diretta della prima puntata dei Live di X Factor 2025 arriva l’ospite della serata, ovvero Annalisa. Intona la sua ultima canzone Ma io sono fuoco.

Subito dopo, è tempo degli esiti: va al ballottaggio Amanda Bottini, rimasta sul palco, alla fine, con Layana. Il pubblico fischia, Lauro si indispettisce, ma Giorgia interviene per difendere, con classe, gli spettatori dell’arena.

La gara prosegue: inizia la seconda manche. Arriva l’X Pass di La Furia, ovvero Delia Buglisi. Realizza un medley di Signor Tenente di Giorgio Faletti e di Brucia la terra di Andrea Bocelli. Esibizione pazzesca, imparagonabile rispetto a tutti gli altri sentiti fino ad oggi. Il pubblico le tributa una standing ovation.

La seconda manche va avanti con Michelle Lufo, a cui Gabbani ha assegnato En e Xanax di Samuele Bersani. Buona performance. Si continua con il 16enne Alessandro Tomasi, che realizza la cover di Lucciole di Blanco. Critiche da Iezzi, che non è riuscita a capire bene le parole.

Lauro lancia la performance dell’unica band dell’anno, fra l’altro i suoi X Pass, ovvero i Copper Jitters. Nel lancio, il giudice è molto critico con l’opinione pubblica, citando le varie polemiche scaturite la scorsa settimana dopo la sua decisione di portarli ai Live a scapito dei Plastic Haze. Il gruppo canta Tutti Frutti di Elvis Presley. Nonostante l’arringa del loro giudice, la band continua a non convincere, soprattutto sul piano vocale. La Furia: “A me continuano a non piacere per il loro atteggiamento“.

X Factor 2025 diretta prima puntata Live, le ultime esibizioni e il ballottaggio

La prima puntata dei Live di X Factor si avvia verso la conclusione. Penultima performance è di Mayu, l’X Pass di Paola Iezzi. Per il debutto canta Tutti di Calcutta. Brano che non valorizza troppo la voce, molto bella, della concorrente. Ultimo concorrente è Pierc, ovvero Piercesare Fagioli, l’X Pass di Francesco Gabbani. Il giovane propone, con piano e voce, Rocketman di Elton John. Si conferma uno dei talenti migliori dell’edizione.

Chiude il televoto, è subito momento dell’esito. Vanno al ballottaggio i Copper Jitters. La band, dunque, sfida Amanda ed i due affrontano la sfida decisiva per decretare l’eliminazione. In essa, la concorrente di La Furia intona People help the People di Birdy. La band di Lauro risponde con Come Together dei The Beatles.

Ovviamente, Lauro elimina Amanda e La Furia estromette i Copper Jitters. I voti degli altri giudici sono decisivi: sia Francesco Gabbani che Paola Iezzi concordano nell’eliminare la band. I Copper Jitters, dunque, sono i primi eliminati.