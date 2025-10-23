Giovedì 23 ottobre, si svolge la terza giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le due squadre italiane impegnate nel torneo sono il Bologna e la Roma. Inoltre, si svolge il secondo turno di Conference League con protagonista la Fiorentina.

Europa League terza giornata programmazione tv, dove vedere la partita del Bologna

La prima squadra a scendere in campo nella terza giornata di Europa League è il Bologna. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, scendono in campo alle ore 18:45.

Il Bologna arriva all’impegno in Europa League in un ottimo stato di forma. La compagine, infatti, è quinta in campionato ed è reduce dalla bella vittoria per due a zero ottenuta in trasferta contro il Cagliari. Nella competizione europea, però, l’andamento non è stato fino ad ora positivo, con la compagine che ha ottenuto solamente un punto in due partite.

Il Bologna, il 23 ottobre, scende in campo contro il FCSB, team rumeno nato dopo il fallimento della Steaua Bucarest, che invece ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta in coppa.

FCSB-Bologna è in onda solamente su Sky Sport Uno (canale 201), con il commento di Daniele Barone e Nando Orsi.

Europa League terza giornata programmazione tv, dove vedere la Roma

La terza giornata di Europa League, per le squadre italiane, procede alle 21:00 con la partita della Roma. I giallorossi scendono in campo alle ore 21:00, quando sfidano il Viktoria Plzen.

Il faccia a faccia è, sulla carta, molto combattuto. La compagine guidata da Gian Piero Gasperini, quindicesima a quota tre punti, accoglie i cechi ottavi in classifica, ancora imbattuti con una vittoria ed un pareggio.

Roma-Viktoria Plzen è visibile, in esclusiva, solamente su Sky. In particolare, la partita è trasmessa su Sky Sport Uno ed è raccontata da Riccardo Gentile. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, c’è Massimo Gobbi.

In chiaro, su TV8, alle 20:55 spazio a Nottingham Forest-Porto, con telecronista Federico Zancan.

La Fiorentina e gli impegni in Conference League

Oltre all’Europa League, il 23 ottobre si svolge anche la seconda giornata di Conference League. In tale competizione, l’unica squadra italiana impegnata è la Fiorentina. I Viola sono costretti a vincere per cercare di invertire l’andamento della stagione, al momento negativa: in campionato, infatti, sono terz’ultimi, a rischio retrocessione.

La Fiorentina, che ha vinto il primo appuntamento nella coppa, affronta alle ore 18:45, in trasferta, il Rapid Vienna, che invece ha perso il primo impegno. La visione è garantita su Sky, con il racconto di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.