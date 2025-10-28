Martedì 28 ottobre parte Belve 9. La trasmissione, divenuta un cult della programmazione tv di Rai 2, è visibile dalle 21:20.

Belve 9, il coinvolgimento di Maria De Filippi

La nuova edizione di Belve è composta da cinque puntate ed è guidata da Francesca Fagnani. Quest’ultima intervista, in studio, una serie di ospiti vip, disposti a confessare tutto ciò che riguarda la loro vita privata e lavorativa.

Nello show, realizzato da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, c’è una sorpresa. Si tratta della partecipazione di Maria De Filippi, che in ogni appuntamento effettua delle brevi incursioni nelle quali effettua delle domande alla conduttrice.

Si riconferma, anche quest’anno, lo spazio con Belve Crime. Dopo l’esperimento della passata edizione, lo spin off dedicato a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini è riproposto in due puntate, in onda sempre il martedì, al termine della messa in onda delle cinque puntate regolari di Belve.

Belve 9, nella prima puntata il racconto senza filtri di Belen Rodriguez

L’ospite più attesa della prima puntata di Belve 9 è Belen Rodriguez. La showgirl, rispondendo alle domande di Fagnani, ha ammesso: “In passato ho avuto qualche esperienza con le donne, mi sono trovata bene ma comunque mi piacciono gli uomini. Penso che nella mia carriera lavorativa avrei meritato qualcosa di più, soprattutto che mi facessero parlare. In televisione nessuno ti insegna la gavetta, ma quando la sai fare e comunque non ti danno l’opportunità di esprimerti è doloroso. Io non mi classifico solo per la bellezza ma mi considero molto brava nel mio lavoro e questo mi addolora“.

A domanda specifica, poi, Rodriguez risponde: “Il mio difetto più grande è che alzo le mani, a tutti i miei fidanzati ho alzato le mani e Stefano De Martino è quello che ne ha prese di più. Nei suoi confronti non ho rabbia, ma ho perso stima“. Quando Fagnani le domanda chiarimenti sull’amore della sua vita, Belen non ha dubbi: “Marco Borriello, con lui ci siamo amati in ugual misura“.

Le altre ospiti del debutto

In occasione del debutto di Belve 9, la presentatrice ha un lungo faccia a faccia con Rita De Crescenzo. Si tratta di una delle influencer più seguite nel nostro paese, che vanta su TikTok più di due milioni di follower. Spesso è finita al centro delle cronache: l’ultimo fatto accaduto risale alla scorsa edizione, quando è stata indicata come una delle artefici della presenza di massa a Roccaraso, di cui tanto si è parlato nei giornali e in televisione.

Infine, a Belve 9 c’è Isabella Rossellini. Attrice figlia d’arte, il padre era il regista Roberto Rossellini mentre la mamma era Ingrid Bergman. Lo scorso anno era nel cast del film Il Conclave, per il quale ha ottenuto la candidatura a premi importanti, fra cui l’Oscar nella sezione Miglior attrice non protagonista.