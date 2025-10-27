La programmazione televisiva di questa sera in tv martedì 28 ottobre 2025 offre una serata ricca di alternative, proponendo un palinsesto che spazia dalla grande fiction italiana ai talk show di approfondimento, senza dimenticare l’intrattenimento e il grande cinema per tutti i gusti.

La prima serata vedrà infatti una sfida interessante tra l’intramontabile fascino de Rai 1 con Il commissario Montalbano e le interviste graffianti di Belve su Rai 2. Nel frattempo, Canale 5 continua a puntare sulle emozioni della soap La notte nel cuore, mentre Italia 1 scatena l’adrenalina con Fast & Furious 9 e Sky Cinema offre una selezione di film cult e prime visioni.

Stasera in TV martedì 28 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia.

La prima rete nazionale si affida all’inossidabile successo del suo personaggio più amato, riproponendo l’iconico episodio del 1999 in cui un magistrale Luca Zingaretti affronta un caso complesso che intreccia sentimenti personali e spietati omicidi.

La serata di Rai 2 si accende con l’irriverenza e l’intelligenza di Belve, il programma in cui la graffiante giornalista Francesca Fagnani mette a nudo i suoi ospiti con interviste taglienti, dirette e senza sconti, diventate un vero e proprio cult.

Rai 3 offre una serata di grande cinema d’autore con la messa in onda di Dogman, il potente e visionario dramma diretto da Luc Besson, che vede uno straordinario Caleb Landry Jones interpretare un’anima tormentata in cerca di riscatto.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodi 44, 45, 46.

La rete ammiraglia Mediaset continua a puntare sulla forza delle emozioni con tre nuovi episodi della soap turca che vede protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek , dove gli amori impossibili e le vendette familiari si consumano tra gli intrighi di una villa piena di segreti.

Per gli amanti dell’adrenalina pura, Italia 1 scatena la potenza di Fast & Furious 9, un capitolo esplosivo della saga in cui Vin Diesel e il fratello ritrovato John Cena si sfidano in corse mozzafiato e acrobazie al limite dell’impossibile.

Rete 4 conferma il suo appuntamento con l’informazione con Fuori dal coro, il talk show in cui Mario Giordano affronta con il suo stile inconfondibile e diretto i temi più caldi della politica e della società italiana.

Giovanni Floris conduce il suo talk di approfondimento, analizzando i principali fatti dell’attualità politica ed economica con ospiti in studio, interviste esclusive e i celebri sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Prosegue la gustosa competizione culinaria itinerante in cui lo chef Alessandro Borghese mette a confronto quattro ristoratori della stessa zona su menù, servizio, location e conto.

Francesco Panella continua il suo viaggio alla scoperta dei sapori autentici della cucina italiana all’estero, affidandosi al giudizio degli “expats” per scovare le eccellenze nascoste.

I film di questa sera in TV martedì 28 ottobre 2025

Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia (Rai 1). Un giallo intramontabile ambientato nella suggestiva Sicilia, con un Luca Zingaretti in stato di grazia.

Dogman (Rai 3). Un dramma potente e visivamente affascinante diretto da Luc Besson, con un’interpretazione da applausi di Caleb Landry Jones.

Fast & Furious 9 (Italia 1). Un capitolo carico di azione ad alta velocità che espande la mitologia familiare della saga con l’arrivo di John Cena.

Split (Sky Cinema Suspense). Il geniale thriller psicologico di M. Night Shyamalan che esplora i meandri della mente umana con una performance magistrale di James McAvoy.

Gemini Man (Sky Cinema Action). Un avveniristico film di fantascienza in cui Will Smith deve affrontare il suo nemico più letale: un clone di se stesso più giovane.

Everest (Sky Cinema Drama). Un dramma avvincente e spettacolare basato sulla tragica spedizione del 1996, con un cast corale guidato da Jake Gyllenhaal.

Animali fantastici e dove trovarli (Sky Cinema Family). Un’avventura magica che ci riporta nell’universo di Harry Potter, seguendo le peripezie del magizoologo Newt Scamander a New York.

Two Weeks Notice (Sky Cinema Romance). Una commedia romantica brillante e spiritosa che vive della chimica perfetta tra i due protagonisti, Sandra Bullock e Hugh Grant.

Blade II (Sky Cinema Collection). Il secondo capitolo della saga action-horror, diretto da Guillermo del Toro, che vede Wesley Snipes tornare nei panni dell’iconico cacciatore di vampiri.

Space Jam (Sky Cinema Family). Un tuffo nel cult degli anni ’90 che unisce live-action e animazione, con la leggenda del basket Michael Jordan e i mitici Looney Tunes.

I film su Sky martedì 28 ottobre 2025

Sky Cinema Uno presenta Dogman, il dramma acclamato dalla critica in cui un giovane emarginato, traumatizzato dall’infanzia, trova rifugio nell’amore incondizionato dei cani. La tensione sale invece su Sky Cinema Suspense con Split, il thriller psicologico di M. Night Shyamalan in cui un uomo affetto da 23 personalità rapisce tre adolescenti.

Per l’azione, Sky Cinema Action propone Gemini Man, dove un killer d’élite deve affrontare il suo clone più giovane in uno scontro all’ultimo sangue. Su Sky Cinema Drama va in onda Everest, il racconto mozzafiato della tragica spedizione del 1996 sulla vetta più alta del mondo.

La magia anima Sky Cinema Family con Animali fantastici e dove trovarli, che segue il magizoologo Newt Scamander in una New York piena di creature magiche. Sky Cinema Romance offre Two Weeks Notice, la storia di un’avvocata idealista e di un affascinante imprenditore che si scontrano per poi innamorarsi.

Infine, Sky Cinema Collection trasmette Blade II, con il cacciatore di vampiri che affronta una nuova e letale razza di predatori, mentre Sky Cinema Family propone il cult Space Jam, dove Michael Jordan si unisce ai Looney Tunes per una partita di basket contro un gruppo di alieni.