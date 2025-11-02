Sabato 1° novembre, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata di Tu Si Que Vales. Lo show del sabato sera ha preso il via alle ore 21:25 circa.

Tu Si Que Vales sesta puntata, Zerbi-Leotta hanno vinto nel lyp sync

Al timone della sesta puntata di Tu Si Que Vales hanno presenziato Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Al loro fianco, come giudici, partecipano Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, oltre a Sabrina Ferilli, che presidia la giuria popolare.

La serata si è aperta, come sempre in questa edizione, con la gara del lip sync. Ogni giudice ha duettato con un ospite, tecnica che richiede di cantare in playback su brani già molto noti. La vittoria, per la prima volta, è andata a Rudy Zerbi, che in compagnia di Diletta Leotta hanno portato sul palco Wyclef Jean e Shakira nel brano Hips Don’t Lie.

Il resto della classifica

La classifica del lyp sync, nella sesta puntata di Tu Si Que Vales, ha al secondo posto Paolo Bonolis e Lorella Cuccarini. Lui ha omaggiato Luciano Pavarotti, lei Liza Minelli e si sono esibiti New York New York. Il podio è completato da Luciana Littizzetto e Raz Degan, ovvero le parodie di Max Pezzali e Mauro Repetto, che hanno cantato, rigorosamente in playback, Nord Sud Ovest Est degli 883.

Al quarto posto ci sono Alessandra Celentano e Maria De Filippi, che hanno interpretato Arisa e Loredana Bertè, duettando sulle note di Dedicato. Quinto ed ultimo posto, infine, per Pierpaolo Spollon e Sabrina Ferilli, che hanno cantato Parole Parole di Mina ed Alberto Lupo.

Tu Si Que Vales sesta puntata, in finale il sassofonista Giovanni Arena

Nella sesta puntata di Tu Si Que Vales un talento è riuscito ad ottenere un posto in finale. Si tratta di Giovanni Arena, sassofonista che ha ottenuto il 100% dei consensi della giuria popolare e quattro vale dai giudici. Nella serata vi sono stati numerosi altri concorrenti che, nonostante non siano arrivati in finale, hanno comunque superato le audizioni.

Da segnalare il risultato dell’imitatrice Emilia Midulla, che ha ottenuto il 99% dei consensi. Il 97% dei voti favorevoli, invece, sono quelli ottenuti dal ginnasta Nathan Tsuji, dalla crew di ballerini Murmuration Concept, dall’inventore Alessandro Pippa e dall’acrobata Albert Amores. Il 93% delle preferenze sono andate, invece, ai ballerini di tango Valentin e Cristian.

Più bassi tutti gli altri risultati: ha divertito molto i giudici, soprattutto, Francesco Bernardo, cultore e conoscitore di tutto ciò che riguarda Adriano Celentano.