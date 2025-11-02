Domenica 2 novembre, su Canale 5, continua l’avventura di Amici. Il talent show, guidato da Maria De Filippi, prende il via a partire dalle ore 14:00.

Amici 2 novembre, le sfide di Pierpaolo e Plasma

Al centro di Amici del 2 novembre torna la sfida fra i sedici allievi, suddivisi nelle categorie di canto e di ballo. Per la prima partecipano, in qualità di professori, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Per la seconda manche, invece, ci sono Emanuel Lo, Veronica Peparini e la veterana Alessandra Celentano.

Nelle circa due ore di programma, Maria De Filippi guida la sfida fra due nuovi allievi, che sono costretti a difendere il banco all’interno della Scuola. Direttamente dal team Peparini deve esibirsi il ballerino Pierpaolo e lo stesso deve fare anche Plasma, cantante che ha come coach Zerbi.

I due si esibiscono contro aspiranti concorrenti e dei giudici esterni devono emettere i verdetti finali.

Le classifiche di canto e di ballo

Nel corso della puntata di Amici del 2 novembre, subito dopo aver emesso i verdetti delle sfide, è la volta della formazione delle classifiche. Sia i cantanti che i ballerini sono chiamati a raggiungere il palco e a realizzare una performance. Essa è giudicata dagli ospiti, esperti di canto e di ballo, i cui voti formano due classifiche distinte, una per categoria. Il posizionamento nella classifica finale decreta i nomi degli allievi che finiscono in sfida.

Per quanto riguarda la danza, colei che è chiamata a dare i voti alle performance è Samantha Togni, volto televisivo e per lunghi anni nel cast di professionisti di Ballando con le stelle. Ben tre, invece, i giudici speciali dedicati al canto. Il primo è Nicolò De Devitiis, storico inviato de Le Iene. A lui si unisce Vanessa Incontrada, a breve protagonista su Canale 5 con un nuovo show varietà in coppia con Gigi D’Alessio. Il trio di giurati è completato da Dardust, che in qualità di produttore ha firmato grandi successi e che ha festeggiato, pubblicando un Ep, i dieci anni di carriera da solista.

Amici 2 novembre, ospite Giordana Angi

Infine, nel corso di Amici del 2 novembre è dato spazio ad un ospite musicale. Si tratta di Giordana Angi, cantante la cui carriera è partita proprio all’interno del talent, a cui ha partecipato nel 2019 posizionandosi, alla fine, seconda. Nella puntata si esibisce in Dammi un bacio, suo ultimo brano che anticipa il Piano Piano Tour, che la porterà a girare l’Italia a partire da marzo 2026.