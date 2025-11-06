Si intitola Save the Dating il nuovo programma di NOVE. Lo show è visibile a partire da giovedì 6 novembre e prende il via alle ore 21:25 circa, subito dopo la fine dello show The Cage Prendi e Scappa con Amadeus.

Save the Dating, chi sono i conduttori

La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Colorado Film, appartenente al Gruppo Rainbow, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery.

Save the Dating rappresenta una delle novità dei palinsesti della rete ammiraglia dell’intrattenimento Discovery. La prima edizione è composta da quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del giovedì, su NOVE.

La conduzione è affidata ad un duo comico molto noto. Stiamo parlando di quello composto da Marta e Gianluca, che in carriera hanno partecipato a show molto noti, come Zelig ed Only Fun Comico Show.

Focus sul mondo dell’amore

Come intuibile già dal titolo, che rimanda al concetto di date, ovvero appuntamento, il focus, nel corso di Save the Dating, è proposto sul mondo dell’amore. In particolare, i due padroni di casa realizzano un viaggio, contraddistinto dall’ironia, alla scoperta di tutte le sfaccettature delle relazioni umane.

Nel corso degli appuntamenti, Marta e Gianluca hanno la possibilità di proporre alcuni dei loro cavalli di battaglia, ovvero gli sketch che hanno contribuito, negli anni, alla loro fama.

Ma l’obiettivo dello show è quello di provare e trovare l’anima gemella ad alcuni single. A tal proposito, ogni settimana salgono sul palco tredici persone alla ricerca dell’anima gemella. Per farlo, però, devono affrontare tre prove. La prima è Dating Bar, nel quale i protagonisti incontrano dei pretendenti al buio, senza cioè vederli. Poi c’è Finger, nel quale un single deve scegliere chi incontrare fra cinque candidati, presentati mediante delle schede. Infine, c’è Love Ring, in cui due candidati si affrontano, come se fosse una sfida di boxe, con l’obiettivo di essere scelti dalla persona “contesa”.

Save the Dating, gli ospiti

Marta e Gianluca, durante Save the Dating, sono affiancati da alcuni ospiti. Per il debutto, previsto il 6 novembre, è dato spazio al comico Vincenzo De Lucia, che propone due imitazioni: quella di Lili Gruber, esordio assoluto per tale personaggio, e quella di Maria De Filippi. Nella seconda puntata, in onda il 13 novembre, c’è Antonio Ornano. Sette giorni dopo, invece, i conduttori possono contare sul sostegno di Nuzzo e Di Biase. Infine, per l’ultima puntata, c’è il comico Alessandro Betti.