Si intitola Renato Mammeta e tu e prende il via giovedì 13 novembre. Stiamo parlando del nuovo show culinario in onda su Food Network, rete dedicata al mondo della cucina fruibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Renato Mammeta e tu, chi è il conduttore

Renato Mammeta e tu è realizzato, per conto della Warner Bros. Discovery, dalla società JumpCutMedia. Gli autori sono Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, mentre la regia è affidata ad Alessandro Valbonesi.

Il protagonista di Renato Mammeta e tu, nel ruolo di conduttore, è Renato Ardovino. Si tratta di uno dei pasticceri più noti, a livello televisivo, del nostro paese, avendo realizzato, in tv, numerosi format di successo, sia su Real Time che su Food Network. Fra i titoli più famosi si ricordano, fra gli altri, Torte in corso con Renato, Il dolce mondo di Renato e Le dolci nonne di Renato.

Un game con protagoniste le suocere e le nuore

Renato Mammeta e tu è una trasmissione innovativa, che mira a mettere insieme due generi differenti di format tv, quello culinario ed il people show.

All’interno della casa di Paestum, Renato Ardovino accoglie, in ogni puntata, due protagoniste, ovvero una suocera e la nuora. Esse, unite fra loro dal legame per quello che è il figlio ed il compagno, devono cimentarsi insieme ai fornelli e realizzare, con la supervisione del conduttore, due preparazioni, una salata ed una dolce.

Un modo, questo, per misurare l’effettiva sintonia fra loro e per mettere in luce eventuali criticità nel rapporto, che possono così essere discusse e risolte anche con la mediazione di Ardovino. Oltre alle ricette, dunque, l’altro ingrediente fondamentale del format sono le storie, in un clima che rimane, comunque, sempre leggero e giocoso.

Renato Mammeta e tu, le ricette del 13 novembre

Nel corso dei primi due appuntamenti di Renato Mammeta e tu, in onda il 13 novembre, il conduttore e le sue ospiti realizzano deliziose ricette. Per quel che concerne i piatti salati, Ardovino guida alla realizzazione dei calamari ripieni e delle melanzane alla cilentana, contorno od antipasto realizzato con le verdure farcite, solitamente con un formaggio di capra.

Come dolci, invece, sono protagonisti in primis i maritozzi, lievitato tagliato a metà e farcito con abbondante panna montata, molto diffuso in varie regioni del centro e del sud Italia. Infine, è cucinato una deliziosa variante del tiramisù con protagonista il limone.