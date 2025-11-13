La programmazione tv di questa sera giovedì 13 novembre 2025 offre una serata variegata, capace di soddisfare tutti i gusti, spaziando dal grande calcio internazionale ai talk di approfondimento, passando per film d’autore e commedie per tutta la famiglia. Su Rai 1, i riflettori si accendono sulla Nazionale di calcio con l’importante match Moldova–Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al contempo, Rai 3 propone l’ironia e la cultura di Splendida Cornice con Geppi Cucciari.
Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 offre una serata di risate e azione con la commedia Un matrimonio esplosivo, mentre Italia 1 trasporta il pubblico nel mondo magico de La fabbrica di cioccolato. Infine, l’offerta di Sky Cinema è un omaggio al grande cinema, con la celebrazione di un cult intramontabile come Pulp Fiction.
Stasera in TV giovedì 13 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 20:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 – Moldova vs Italia
In diretta dallo Zimbru Stadium di Chisinau, la Nazionale italiana affronta una trasferta cruciale per il suo cammino verso i Mondiali. La telecronaca è affidata alla collaudata coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
Milo Infante conduce l’appuntamento serale del suo programma, con approfondimenti sui principali casi di cronaca e attualità che hanno segnato la giornata.
- Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
Geppi Cucciari ritorna con il suo show che unisce cultura pop, letteratura, interviste brillanti e tanta ironia, offrendo uno sguardo intelligente e divertente sulla contemporaneità.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:40 – Un matrimonio esplosivo (2022)
Inizialmente, Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie per un matrimonio da sogno in una location esotica. Tuttavia, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti, la situazione precipita. Infatti, un gruppo di pirati prende in ostaggio tutti gli invitati. Di conseguenza, Darcy e Tom devono mettere da parte i loro dubbi. Pertanto, collaborando contro ogni previsione, cercano di salvare i loro cari in un’avventura che mescola azione e umorismo.
- Italia 1 – 21:25 – La fabbrica di cioccolato (2005)
La storia segue il giovane e umile Charlie Bucket. Infatti, la sua vita cambia radicalmente quando trova uno dei cinque Biglietti d’Oro. Quindi, ottiene la possibilità di visitare la leggendaria fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka (Johnny Depp). Insieme ad altri quattro bambini, Charlie si avventura in un mondo magico. Tuttavia, mentre gli altri vincitori cedono ai loro vizi, Charlie dimostra la sua onestà. Alla fine, Wonka gli rivela il vero scopo del concorso.
- Rete 4 – 21:30 – Dritto e rovescio
Paolo Del Debbio conduce il talk di approfondimento politico, analizzando i temi caldi della settimana con ospiti in studio e collegamenti esterni.
- La7 – 21:15 – In aggiornamento
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Save the Dating – Amori in corso
I film di questa sera in TV giovedì 13 novembre 2025
- Non avrete il mio odio (Rai Movie): Il film racconta la vera e toccante storia di Antoine Leiris, che dopo aver perso la moglie nell’attentato al Bataclan, sceglie di rispondere all’odio con un messaggio di amore e speranza.
- Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Il film intreccia diverse storie criminali a Los Angeles. Inizialmente, due sicari, Vincent e Jules, discutono di filosofia. Contemporaneamente, il pugile Butch Coolidge si rifiuta di truccare un incontro. Inoltre, la moglie di un boss, Mia Wallace, trascorre una serata pericolosa con Vincent. Pertanto, le loro vite si scontrano in modi imprevedibili, creando un capolavoro non lineare.
- Suburra (Sky Cinema Collection): Il film racconta una spirale di corruzione a Roma. Infatti, un potente politico, un boss mafioso e un giovane criminale si trovano coinvolti in un affare immobiliare. Tuttavia, un evento imprevisto scatena una guerra tra clan. Di conseguenza, alleanze si formano e si rompono in una lotta per il potere che non risparmia nessuno.
- The Alto Knights (Sky Cinema Uno): Robert De Niro incarna due boss rivali della mafia italoamericana in un biopic teso e avvincente.
- Ghostbusters – Minaccia glaciale (Sky Cinema Uno): La nuova e la vecchia generazione di Acchiappafantasmi si uniscono per affrontare una minaccia che rischia di scatenare una nuova era glaciale.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Un’avventura animata per tutta la famiglia che segue le peripezie di un giovane e coraggioso panda.