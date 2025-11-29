Venerdì 28 novembre, su Rai 1, è andata in onda la terza puntata di The Voice Senior 2025. Lo show è stato proposto dalle ore 21:25 circa, su Rai 1.

The Voice Senior 2025 terza puntata, la storia di Luigi

Nella terza puntata di The Voice Senior 2025 è salito sul palco Luigi, originario da Cervia. L’artista è salito sul palco con l’obiettivo di compiere il desiderio di Clara, sua amata figlia che, purtroppo, è scomparsa dopo una rara patologia. Il concorrente ha intonato Chissà se lo sai di Lucio Dalla, emozionando tutto lo studio e convincendo i cinque giudici. Alla fine, ha scelto di entrare nel team Clementino-Hunt.

La serata è andata avanti con Paola Troilo. Ha trascorso la sua vita facendo la spola fra l’Italia ed il Canada, dove oggi è residente e dove ha scoperto di avere il dono della musica. Ha cantato una volta con un tenore in una serata e, da quel momento, non ha più smesso di cantare. Ha cantato Nessun dorma di Giacomo Puccini. Tutti in piedi, ma Loredana Bertè non si è girata perché dubbiosa sulla tipologia del percorso da farle fare nel format. Fa parte del team Nek.

Terzo concorrente di The Voice Senior è Francesco. Nella vita fa l’insegnante di musica ed è molto legato alla sua terra di origine ed assicura: “Non ho rimpianti anche se non ho colto tutte le occasioni“. Dedica la cover di Avrai di Claudio Baglioni al padre ed anche lui entra nel team Nek.

The Voice Senior 2025 terza puntata, il ritorno di Nancy Cuomo

La terza serata di The Voice Senior è proseguita con Francesca, la cui vita è cambiata per sempre dopo un incontro con Paul McCartney durante un viaggio a Londra. Canta (e suona alla chitarra) Ticket to Ride dei Beatles ed, alla fine, sceglie di partecipare allo show con la squadra di Loredana Bertè.

Quinto concorrente è Giuseppe, originario della Toscana, medico di famiglia da 30 anni e dottore in un carcere. Pratica, da tempo, la musica, perché è “un modo per esorcizzare il male che vedo tutti i giorni“. Intona La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini ed entra nel cast del talent all’interno della compagine di Arisa.

Molto grintoso l’impiegato amministrativo Mauro Cianciabella, della provincia di Monza Brianza e fan, da decenni, di John Travolta. Canta Relax di Frankie Goes to Hollywood e seleziona, come giudice, Nek.

Il palco è occupato da Maria Cuomo, in nome d’arte Nancy Cuomo. Ha, alle spalle, varie esperienze musicali, essendo la voce della colonna sonora del film Kiss Kiss Bang Bang ed avendo partecipato al Cantagiro del 1968. Ha un grande rimpianto: non essere riuscita a gareggiare al Festival di Sanremo. I giudici apprezzano, soprattutto Bertè, che la convince a farla entrare in squadra.

Le ultime performance

Nella terza puntata di The Voice Senior c’è Flora Faja, cantante specializzata nel jazz che intona Georgia on my Mind di Ray Charles. Sceglie di essere seguita da Clementino-Hunt. Altro cantante è Roberto, ristoratore romano che ha la passione per la musica dai tempi delle scuole, quando era in classe con la figlia di Nora Orlandi. Ha fatto il doppiatore, lavorando a titoli noti come Il Re Leone. Canta Con tutto l’amore che posso di Claudio Baglioni, ma nessun giudice ha deciso di girarsi.

Si continua con Francesca, originaria di Saronno e da anni appassionata di canto. Si definisce “autonoma ed indipendente” e stupisce tutti con Per elisa di Alice. Entra nel team di Loredana Bertè. L’artista Sonia Milan, per decenni, ha girato il mondo con la sua musica, fino a quando non ha ricevuto la diagnosi del tumore al seno, per il quale è ancora in cura. Canta, suonando la chitarra, Wild World di Cat Stevens. Parteciperà al game nel team Arisa.

La serata è continuata con la performance di Maria, nonna di sei adorati nipotini con la passione per il canto da bambina. Ha dato voce alla cover di Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, ma nessun giudice si è girato. La puntata termina con Giuseppe, che ha un sogno: morire su un palco. Affronta l’avventura con Fiore di maggio di Fabio Concato ed entra nel team Hunt-Clementino.