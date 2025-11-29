Sabato 29 e domenica 30 novembre, Canale 5 manda in onda due nuove puntate di Verissimo, ricche di ospiti. Al timone delle produzioni c’è, in entrambe le giornate, Silvia Toffanin.

Verissimo ospiti 29 30 novembre, le interviste del sabato

A Verissimo del 29 novembre, al via alle ore 16:30, è accolta, per la prima volta nella storia dello show, l’attrice Benedetta Porcaroli. Quest’ultima presenta il film Il rapimento di Arabella, a breve nei cinema e per il quale è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, come Miglior attrice.

La conduttrice Silvia Toffanin, durante Verissimo di oggi, realizza un sentito omaggio ad Ornella Vanoni. Per ricordare la cantautrice, la presentatrice ha un lungo faccia a faccia con Mario Lavezzi, collega e suo grande amico.

Silvia Toffanin, poi, dà spazio alle storie personali di Costantino Vitagliano, Gemma Galgani ed Antonella Musetti. Infine, è confermata la rubrica dedicata a La Notte nel Cuore, soap opera turca in onda, da diverse settimane, nel prime time di Canale 5. A tal proposito è realizzato un faccia a faccia con Ece Uslu, attrice che presta il volto al personaggio di Sumro.

I Pooh

Per quanto riguarda la puntata di domenica 30 novembre, essa prende il via alle ore 16:00 circa, subito dopo la fine di Amici. Ampio spazio, durante l’appuntamento, lo ha il mondo della musica.

Per festeggiare i loro 60 anni di carriera, infatti, la padrona di casa dà spazio ai Pooh. I musicisti Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorrono i momenti più importanti degli ultimi decenni, facendo sentire la grande musica del loro repertorio.

Intervista di coppia, a Verissimo del 30 novembre, per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Conosciuti ed innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, intervengono in compagnia della figlia Clara Isabel.

Verissimo ospiti 29 30 novembre, la decisione di Diego Dalla Palma

A Verissimo del 30 novembre, Silvia Toffanin ha un faccia a faccia con Diego Dalla Palma, che ha dunque la possibilità di aver dichiarato, pubblicamente, di aver programmato la sua morte prima del compimento degli 80 anni.

Durante la puntata odierna dello show è dato spazio al racconto drammatico di Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una delle tre persone che hanno perso la vita il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone.

Infine, a Verissimo del 30 novembre ci sono Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide, ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.