Sabato 20 dicembre, su Rai 1, è in onda, in diretta, la finale di Ballando con le stelle 2025. Lo show di Milly Carlucci arriva al capitolo finale: al termine della serata è eletto il vincitore. A decretare la classifica, come sempre, è il voto congiunto del pubblico a casa e della giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

La diretta della finale di Ballando con le stelle 2025 inizia con lo spareggio fra le coppie composte da Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Ospiti della serata sono Riccardo Cocciante e Lucio Corsi.

Ballando con le stelle 2025 diretta finale, inizia la serata

Inizia la finale di Ballando con le stelle 2025. Sigla su All I Want for Christmas, poi spazio a tutte le presentazioni del caso. Come detto, si parte subito con lo spareggio. Tutte e tre le coppie si esibiscono: Colombari-Favilla confermano di essere decisamente i più bravi, ed infatti sono ripescati e volano in finale con il 46% dei voti.

Matteo Addino può utilizzare la Wild Card per recuperare una delle due coppie eliminate. Decide di salvare Chemical-Martinelli. Eliminato, dunque Paolo Belli.