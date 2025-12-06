Ballando con le stelle diretta 6 dicembre classifica
Intrattenimento

Ballando con le stelle 2025, diretta 6 dicembre: il ripescaggio, ospite Rocco Hunt

Matteo Tuveri
6 Dicembre 2025 1 minuto di lettura
0 Commenti

Sabato 6 dicembre, in diretta su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Ballando con le stelle. Al timone c’è Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

La puntata di oggi è decisamente molto importante. Le coppie eliminate durante l’edizione, infatti, tornano in pista per il ripescaggio: una ha la possibilità di rientrare in gara. A giudicarli, oltre al pubblico a casa, ci sono Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Ospite della serata è Rocco Hunt.

Ballando con le stelle diretta 6 dicembre

Ballando con le stelle diretta 6 dicembre, inizia la puntata

Inizia Ballando con le stelle del 6 dicembre. Dopo tutte le presentazioni del caso, si parte subito con il circuito Ballando con te. I concorrenti di oggi sono Mattia Castiglione, che esegue una breakdance, i latinisti Elia Tedesco con Brenda Gozzoli, Sara Filippone e Leandro De Rossi con Chloe Louise Barret Blake.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.