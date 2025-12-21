Domenica 21 dicembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Amici. Il talent show, guidato da Maria De Filippi, è trasmesso, come sempre, alle 14:00.

Amici puntata 21 dicembre, la sfida di Gard

Nell’appuntamento odierno di Amici, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Mediaset Infinity e Witty TV, tornano i sei professori del talent, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Per quel che concerne la danza, invece, è dato il benvenuto ad Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Durante la puntata, alcuni allievi devono affrontare delle sfide. In particolare, è previsto un momento molto impegnativo per Gard, chiamato ad esibirsi nel tentativo di difendere il suo posto all’interno della scuola. Flavia, invece, deve cercare di convincere la prof Anna Pettinelli, che ha palesato, in settimana, più di qualche dubbio sulla cantante.

Le classifiche

A seguire, durante il pomeridiano del 21 dicembre di Amici, tutti gli allievi, sia cantanti che ballerini, raggiungono il centro del palco e firmano delle performance. A giudicarli vi sono alcuni ospiti, esperti in entrambe le categorie, che assegnano dei voti grazie ai quali, alla fine, sono formate le classifiche finali. Esse, come sempre, determinano i nomi dei talenti che dovranno affrontare la sfida nei prossimi giorni.

Nel corso di Amici di oggi, la classifica del canto è formata da una vecchia conoscenza del programma. Parliamo di Arisa, in passato professoressa di canto e da qualche anno nella giuria di The Voice Senior. Per quel che concerne la danza, invece, ci sono due esperti. Il primo è Garrison Rochelle, coreografo e per anni nel cast del programma. Il secondo, invece, è Angelo Madonia, ballerino noto al grande pubblico per aver lavorato, come professionista, allo show Ballando con le stelle.

Amici puntata 21 dicembre, ospite Jacopo Sol

Durante Amici di oggi, la conduttrice Maria De Filippi accoglie vari ospiti. In primis c’è la già citata Arisa, che a febbraio ha la possibilità di tornare, dopo anni di distanza, a gareggiare sul palco del Festival di Sanremo. Infine, c’è Jacopo Sol. L’artista, lo scorso anno, ha gareggiato nel talent, riuscendo ad arrivare fino alla fase del Serale. Per il suo ritorno su Canale 5, il cantautore esegue il suo nuovo brano, intitolato Gran Finale, rilasciato sulle principali piattaforme digitali musicali il 12 dicembre.