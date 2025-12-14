Domenica 14 dicembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Amici. Il talent show prosegue con uno speciale pomeridiano, al via come di consueto alle 14:00.

Amici puntata 14 dicembre, le sfide

Maria De Filippi, padrona di casa di Amici, guida un nuovo appuntamento della trasmissione dedicata ai giovani talenti del nostro paese. Ad arricchire lo show vi sono i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Per la prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Nella danza, invece, spazio ad Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

L’edizione attualmente in onda è la venticinquesima per la trasmissione e sta ottenendo un ottimo successo in termini di ascolti. La puntata proposta lo scorso 7 dicembre, infatti, ha convinto poco più di 3 milioni di telespettatori, con una share del 23,7%. Al centro di Amici del 14 dicembre vi sono le sfide. Due allievi devono esibirsi nel tentativo di difendere il loro posto nello show.

La prima a rischio eliminazione è Giorgia, ballerina seguita da Peparini. Il secondo, invece, è Plasma, cantante che è stato scelto, nelle audizioni, da Zerbi.

Le classifiche

Durante Amici del 14 dicembre, i cantanti ed i ballerini salgono sul palco per delle performance. Come di consueto, i vari allievi sono giudicati da alcuni ospiti, esperti sia nel canto che nel ballo. Essi esprimono dei voti, grazie ai quali è formata una classifica finale. Il posizionamento finale dei concorrenti decreta i nomi dei talenti che dovranno affrontare la sfida nei prossimi giorni.

Per quel che concerne il canto, De Filippi dà il benvenuto a due artisti. Il primo è Michele Bravi, in passato giudice del Serale e che a febbraio tornerà in gara al Festival di Sanremo. La seconda giudice è Orietta Berti, che ha rilasciato il nuovo singolo dal titolo Chi ama chiama. Nella danza, invece, i voti sono assegnati dalla coreografa Maura Paparo e da Rebecca Bianchi, che ha calcato alcuni fra i palchi più prestigiosi del mondo.

Amici puntata 14 dicembre, gli ospiti

Ad Amici del 14 dicembre è dato spazio, come ospite, a Carl Brave. Il cantautore e rapper si esibisce con il brano Occhiaie, che ha rilasciato solamente poche settimane fa. Inoltre, c’è Luk3, concorrente nella passata edizione del talent, che intona la nuova Slalom. La puntata, come di consueto, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante Mediaset Infinity e Witty TV.